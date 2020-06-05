Львовские хирурги провели уникальную операцию. Они удалили 8-летнему мальчику редкую опухоль носа, которая угрожала его жизни и провоцировала частые кровотечения.

Операцию провели во львовском Охматдете. Таких операций во всем мире провели всего шесть. Опухоль угрожала жизни 8-летнего Марка, но хирургам удалось ее удалить, об этом сообщает "Экспресс".

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У Марка в течение последнего года развилась односторонняя заложенность носа, из-за этого он не мог нормально дышать. А в последние две недели до обращения у него начались обильные и частые кровотечения,

– отметил заведующий отдела детской отоларингологии львовского Охматдета Федор Юрочко.

Чтобы поставить точный диагноз, Марку провели КТ и МРТ носа, но до начала операции было неизвестно, доброкачественная или злокачественная опухоль. Операцию решили делать срочно, из-за того, что частые носовые кровотечения несут серьезную угрозу для жизни.

Операция длилась час, была угроза большого кровотечения из-за сосудистого происхождения опухоли.

"Кроме того, важно было не только удалить новообразование, но и сохранить перегородку носа, из которой оно росло. Все удалось! Операция не повлияла на анатомию и функцию носа", – сказал врач.

Гистологическое исследование показало, что опухоль – капиллярная гемангиома, доброкачественная сосудистая опухоль перегородки носа. Мальчик чувствует себя после операции хорошо.