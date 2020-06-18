Количество медицинских работников, заразившихся коронавирусом в Украине, с каждым днем растет. Однако есть и положительные новости: многие из медиков смогли преодолеть заболевание.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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По словам руководителя управления здравоохранения ЛГС Владимира Зуба, всего во Львове болели коронавирусом 258 работников медицинских учреждений.

Это врачи, медицинские сестры, лаборанты и административные работники. Из них 26 находятся на стационарном лечении, 101 – на самоизоляции, 130 уже выздоровели но, к сожалению, 1 младшая медицинская сестра умерла,

– сказал Зуб.

В целом на Львовщине коронавирусом заболели 609 медицинских работников, из которых уже выздоровел 281 но, к сожалению, 5 – умерли.