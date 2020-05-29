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На Львовщине не разрешили ослабить карантин: детали

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Карантин во Львове продлили
Карантин во Львове продлили / УНН

Львовская областная государственная администрация решила не ослаблять карантин в результате сложной санитарно-эпидемиологической ситуации в области. Количество новых случаев заболевания все еще высокое.

Такое решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, говорится на сайте Львовской ОГА.

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Почему решили продлить карантин

Показателей инцидентности в регионе в настоящее время около 14,5, а то время как согласно постановлению правительства, должно быть 12.

Показатели заболеваемости и летальности на этой неделе побили все рекорды на Львовщине. С начала недели умерло 12 человек, еще более 300 получили положительный результат на коронавирус,
– отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

По состоянию на 29 мая во Львовской области положительный ПЦР-тест на COVID-19 получили 50 человек. Среди больных 34 – это львовяне.

Впрочем, еще в минувшие сутки на Львовщине зафиксировали рекордное количество новых случаев инфицирования – аж 70.

К тому же, в ОГА отметили, что количество пациентов, нуждающихся в стационарном лечении растет.

Загруженность больниц достаточно высокая

Следовательно, загруженность коек в учреждениях, которые перепрофилировали на борьбу с коронавирусом – 21%.

Среднее число тестов в течение последней недели – 86 на 100 тысяч населения. Процент инцидентности по Львову 21,6, а наполненность койко-мест во Львове 40%.

Об отмене карантина или его ослаблении говорить рано. Динамика ухудшается. Все больше людей попадают в медучреждения с тяжелыми формами. Во Львове заболеваемость чрезвычайно высокая,
– рассказал руководитель Лабораторного центра Роман Павлов

Главное: Комиссия приняла решение продлить карантин на территории области до 1 июня.

Что известно о карантине во Львове

С 22 мая в Украине стартовал второй этап смягчения карантина. Во Львове сначала отложили ослабление до 29 мая, а сегодня до 1 июня.

То есть, пока возобновить работу не позволили: детским садикам. междугородному транспорту, бассейнам и спортивным/фитнес залам.

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Ослабление карантина в Украине с 22 мая / Инфографика 24 канала
 

Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Лечение Новости Львова Медицина Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье
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