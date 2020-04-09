Львовская мэрия опровергла, что в области от коронавируса в одну ночь умерли супруги

Ряд СМИ сообщили, что в Жовковском районе Львовской области от коронавируса в одну ночь умерли супруги. Зато в мэрии опровергли эту информацию.

Об этом во время брифинга рассказала заместитель городского председателя по гуманитарным вопросам Галина Слична.

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Известно, что мужчина и женщина контактировали с людьми, у которых накануне подтвердили наличие инфекции.

Сначала 58-летнюю женщину госпитализировали в больницу имени Князя Льва, но 4 апреля ее состояние ухудшилось. ПЦР-тест показал положительный результат на коронавирус, после чего пациентку сразу перевели в инфекционную больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В тот же день муж женщины пожаловался на самочувствие и его сразу госпитализировали в ту же инфекционную больницу.

Ему также было плохо и его госпитализировали в инфекционную больницу. Ему тоже сделали ПЦР-анализ. Но он умер еще до того, как поступили результаты анализов,

– рассказала Галина Слична.

В пресс-службе отметили, что женщина имела сопутствующие заболевания, в том числе и онкологию. Зато у ее мужа обнаружили пневмонию. Супруги умерли в одну ночь в одной инфекционной больнице.

По состоянию 9 апреля, во Львовской области коронавирус обнаружили у 61 человека, 3 из которых умерли.



Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала

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