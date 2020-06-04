Львовский областной кардиоцентр, где подтвердили коронавирус у 9 медработников, закрыли на карантин.

Как пишет издание ZAXID.NET много медиков на больничном с подозрением коронавируса, но результатов тестирований на коронавирус пока нет.

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И. о. директора кардиоцентра Мария Давимука сказала, что в кардиоцентре приостановлен прием больных до 22 июня.

По ее словам, подтвержденные случаи заболевания коронавируса были и среди пациентов, и среди врачей.

Пациентов перевели в больницы, где лечат больных с коронавирусом. Часть врачей с подтвержденным диагнозом находятся в больницах, часть лечится дома. Пока имеем 9 подтвержденных случаев среди медработников. Но медиков, которые сейчас на больничном, очень много. Однако пока нет результатов исследований, неизвестно, какой у них диагноз,

- сообщила Мария Давимука

Медицинские работники, которые имели контакт с больными коронавирусом, ушли на самоизоляцию.

"Они обратятся к семейным врачам, и им откроют больничный. Медики, которые еще не были в отпуске, оформили его сейчас. Те же работники, которые уже отпуска использовали, ушли в отпуск за свой счет", – добавила она.

Давимука призналась, что результаты ПЦР-исследований приходится ждать очень долго. В больнице был случай, когда работники, которые являются контактными, ждали результат 12 дней.