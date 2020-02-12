Львовскую больницу скорой помощи возглавил Олег Самчук: что о нем известно

Новым руководителем городской больницы скорой помощи стал 34-летний главный врач Ковельской районной больницы, которая известна в Украине тем, что впервые за последние 15 лет провела успешные пересадки сердца.

На предыдущей должности Олег Самчук проработал почти 5 лет, пишет ZAXID.NET.

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Новоназначенный глава больницы собирается внедрять немало новшеств. В частности, речь идет об открытии новых отделений: диализа, кардиохирургии, трансплантации.

Это тяжелое для меня решение о переезде во Львов. Но я прислушался к Андрею Ивановичу и действительно, в Ковеле можно помочь одному количеству людей, а во Львове совсем другому количеству людей. А основное мое желание — дать помощь значительно большему количеству людей, чем я имел возможность до сих пор,

— рассказал главный врач коммунальной городской клинической больницы скорой медицинской помощи Олег Самчук.

Олег Самчук окончил Львовский медуниверситет. Работал урологом и заведующим урологического отделения, впоследствии стал главным врачом Ковельского горрайонного территориального медицинского объединения, а с июля 2018 года – главным врачом Ковельской центральной районной больницы.

Городской глава Львова отметил, что предложил должность Олегу Самчуку, поскольку был поражен тем, как выглядит Ковельская больница, и качеством услуг, которые там предоставляют.



Олег Самчук – новый глава львовской больницы скорой помощи/Фото:ЛГС

Я буду сюда регулярно приезжать, и мне будет важно услышать мнение львовян, как будет меняться ситуация. Здесь будет лучшее финансирование для больницы, будет наведен порядок возле самой больницы, сейчас делаем большой проект общественного пространства, но самое важное — должен быть качественный менеджмент самой больницы, качественное управление, потому что здесь работают очень сильные врачи,

— добавил Андрей Садовый, городской голова Львова.