Магнитные бури в апреле 2020 года: чего ожидать

В апреле 2020 года в Украине ожидается несколько магнитных бурь. Вероятно, их почувствуют метеозависимые люди.

Исследователи этого явления назвали новые даты метеоударов. По данным Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, серьезных магнитных бурь в апреле пока не прогнозируется.

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Когда будут магнитные бури в апреле

Магнитосфера будет возбуждена 10 и 11 марта. 15 марта состоится магнитная буря, после чего несколько дней будет штормить, а также 26 и 27 марта.



Когда ожидать магнитные бури в апреле 2020 года / ФИАН

Как магнитные бури влияют на здоровье:

Не все люди являются метеозависимыми, впрочем иногда люди жалуются, что их плохое самочувствие совпадает с прогнозом магнитных бурь.

Метеозависимость и метеочувствительность – что это? Метеозависимость – это изменение состояния здоровья, которое происходит под воздействием природных факторов: температуры, влажности воздуха или атмосферного давления. Впрочем, стоит отличать метеозависимость от метеочувствительность – это способность реагировать на изменения погоды за изменением самочувствия.

Следовательно, такие люди могут испытывать такие симптомы:

Головная боль.

Раздражительность, перепады настроения.

Сонливость.

Снижение работоспособности или общая слабость.

Повышение артериального давления.

Боль в суставах.

Действительно ли есть влияние магнитных бурь на здоровье людей

Впрочем, стоит понимать, что такое влияние не доказано ни медиками, ни учеными. Поэтому, если вы часто чувствуете себя подавленными или чувствуете боль, обратитесь к своему семейному врачу, проведите обследование организма и пройдите курс лечения. Не стоит обвинять в своем плохом самочувствии погоду или магнитные бури.

Редакция Здоровье 24 советует следить за своим здоровьем, ведь головная боль может возникнуть не из-за магнитных бурь, а свидетельствовать о других серьезных заболеваниях.

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