Магнитные бури в мае 2020 года: даты и актуальный прогноз
В мае 2020 года ожидаются несколько геомагнитных бурь, но они не будут мощными.
Исследователи этого явления назвали новые даты метеоударов.
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Когда ожидать магнитные бури в мае 2020 года
Магнитные бури в мае 2020 года будут беспокоить не часто.
Первая и самая мощная в мае магнитная буря будет во вторник, 5 мая.
Следующие вспышки ожидаются 18, 19 и 21 мая. Магнитные бури будут слабее, однако, вероятно, что метеочувствительные люди их почувствуют.
Магнитные бури в мае 2020 года / Фото tesis.lebedev.ru
Как магнитные бури влияют на здоровье:
Не все люди метеозависимы, впрочем, иногда люди жалуются, что их плохое самочувствие совпадает с прогнозом магнитных бурь.
Следовательно, такие люди могут испытывать такие симптомы:
- Головная боль.
- Раздражительность, перепады настроения.
- Сонливость.
- Снижение работоспособности или общая слабость.
- Повышение артериального давления.
- Боль в суставах.
Действительно ли магнитные бури влияют на здоровье людей
Впрочем, следует понимать, что такое влияние не доказано ни медиками, ни учеными. Поэтому если вы часто чувствуете себя обессиленными или чувствуете боль – обратитесь к своему семейному врачу, проведите обследование организма и пройдите курс лечения. Не стоит обвинять в своем плохом самочувствии погоду или магнитные бури.
Редакция Здоровье 24 советует следить за своим здоровьем, ведь головная боль может возникнуть не из-за магнитных бурь, а свидетельствовать о других серьезных заболеваниях.
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