Магнитные бури в мае 2020 года: даты и актуальный прогноз

В мае 2020 года ожидаются несколько геомагнитных бурь, но они не будут мощными.

Исследователи этого явления назвали новые даты метеоударов.

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Когда ожидать магнитные бури в мае 2020 года

Магнитные бури в мае 2020 года будут беспокоить не часто.

Первая и самая мощная в мае магнитная буря будет во вторник, 5 мая.

Следующие вспышки ожидаются 18, 19 и 21 мая. Магнитные бури будут слабее, однако, вероятно, что метеочувствительные люди их почувствуют.



Магнитные бури в мае 2020 года / Фото tesis.lebedev.ru

Как магнитные бури влияют на здоровье:

Не все люди метеозависимы, впрочем, иногда люди жалуются, что их плохое самочувствие совпадает с прогнозом магнитных бурь.

Метеозависимость и метеочувствительность – что это? Метеозависимость – это изменение состояния здоровья, которое происходит под влиянием природных факторов: температуры, влажности воздуха или атмосферного давления. Впрочем, следует отличать метеозависимость от метеочувствительности – это способность реагировать на изменения погоды изменением самочувствия.

Следовательно, такие люди могут испытывать такие симптомы:

Головная боль.

Раздражительность, перепады настроения.

Сонливость.

Снижение работоспособности или общая слабость.

Повышение артериального давления.

Боль в суставах.

Действительно ли магнитные бури влияют на здоровье людей

Впрочем, следует понимать, что такое влияние не доказано ни медиками, ни учеными. Поэтому если вы часто чувствуете себя обессиленными или чувствуете боль – обратитесь к своему семейному врачу, проведите обследование организма и пройдите курс лечения. Не стоит обвинять в своем плохом самочувствии погоду или магнитные бури.

Редакция Здоровье 24 советует следить за своим здоровьем, ведь головная боль может возникнуть не из-за магнитных бурь, а свидетельствовать о других серьезных заболеваниях.

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