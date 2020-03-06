Магнитные бури в марте 2020 года: актуальный прогноз

В марте Украину ждет несколько магнитных бурь, однако не все они будут мощными. Украинцев ждет три незначительных метеоудара в марте 2020 года. Вероятно, их почувствуют метеозависимые люди.

Сейчас солнце в фазе солнечного минимума, поэтому мощных метеоударов не ожидают. Впрочем, незначительные колебания таки будут, рассказываем, как они влияют на организм и самочувствие людей.

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Магнитные бури в марте 2020 года: когда состоятся

Согласно данным ученых лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, 19, 27 и 28 марта солнечная активность спровоцирует магнитные колебания, которые и зовут магнитными бурями. Следовательно, люди могут чувствовать определенный психологический и физиологический дискомфорт.



Прогноз магнитных бурь на март / Скриншот: LPI Solar X-ray Astronomy Laboratory

Как магнитные бури влияют на здоровье:

Но не все люди метеозависимы, впрочем иногда люди жалуются, что их плохое самочувствие совпадает с прогнозом магнитных бурь.

Метеозависимость и метеочувствительность – что это? Метеозависимость – это изменение состояния здоровья, которое происходит под влиянием природных факторов: температуры, влажности воздуха или атмосферного давления. Впрочем, следует отличать метеозависимость от метеочувствительности – это способность реагировать на изменения погоды изменением самочувствия.

Следовательно, такие люди могут испытывать такие симптомы:​

Головная боль.

Раздражительность, перепады настроения.

Сонливость.

Снижение работоспособности или общая слабость.

Повышение артериального давления.

Боль в суставах.

Действительно ли происходит влияние магнитных бурь на здоровье людей

Впрочем, следует понимать, что такое влияние не доказано ни медиками, ни учеными. Поэтому если вы часто чувствуете себя обессиленными, чувствуете боль – обратитесь к своему семейному врачу, проведите обследование организма и пройдите курс лечения. Не стоит обвинять в своем плохом самочувствии погоду или магнитные бури.

Редакция Здоровье 24 советует следить за своим здоровьем, ведь головная боль может возникнуть не из-за магнитных бурь, а свидетельствовать о других серьезных заболеваниях.



Северное сияние – результат магнитных бурь / Фото: novimandry.com

Магнитные бури можно увидеть – это северное сияние

Магнитные бури являются причиной возникновения северного сияния. Заряженные частицы атмосферы способны проникать в атмосферу на магнитных полюсах, там они взаимодействуют с атомами атмосферы и создают красочное свечение.

Как известно, планета имеет магнитное поле, которое защищает от космической радиации. Облако энергетических частиц достигает Земли через несколько дней после вспышки, влияет на ее магнитосферу – она начинает колебаться – этот процесс и называется магнитной бурей, которая оказывает влияние на Землю.

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