Магнитные бури в марте 2020 года: актуальный прогноз
В марте Украину ждет несколько магнитных бурь, однако не все они будут мощными. Украинцев ждет три незначительных метеоудара в марте 2020 года. Вероятно, их почувствуют метеозависимые люди.
Сейчас солнце в фазе солнечного минимума, поэтому мощных метеоударов не ожидают. Впрочем, незначительные колебания таки будут, рассказываем, как они влияют на организм и самочувствие людей.
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Магнитные бури в марте 2020 года: когда состоятся
Согласно данным ученых лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, 19, 27 и 28 марта солнечная активность спровоцирует магнитные колебания, которые и зовут магнитными бурями. Следовательно, люди могут чувствовать определенный психологический и физиологический дискомфорт.
Прогноз магнитных бурь на март / Скриншот: LPI Solar X-ray Astronomy Laboratory
Как магнитные бури влияют на здоровье:
Но не все люди метеозависимы, впрочем иногда люди жалуются, что их плохое самочувствие совпадает с прогнозом магнитных бурь.
Следовательно, такие люди могут испытывать такие симптомы:
- Головная боль.
- Раздражительность, перепады настроения.
- Сонливость.
- Снижение работоспособности или общая слабость.
- Повышение артериального давления.
- Боль в суставах.
Действительно ли происходит влияние магнитных бурь на здоровье людей
Впрочем, следует понимать, что такое влияние не доказано ни медиками, ни учеными. Поэтому если вы часто чувствуете себя обессиленными, чувствуете боль – обратитесь к своему семейному врачу, проведите обследование организма и пройдите курс лечения. Не стоит обвинять в своем плохом самочувствии погоду или магнитные бури.
Редакция Здоровье 24 советует следить за своим здоровьем, ведь головная боль может возникнуть не из-за магнитных бурь, а свидетельствовать о других серьезных заболеваниях.
Северное сияние – результат магнитных бурь / Фото: novimandry.com
Магнитные бури можно увидеть – это северное сияние
Магнитные бури являются причиной возникновения северного сияния. Заряженные частицы атмосферы способны проникать в атмосферу на магнитных полюсах, там они взаимодействуют с атомами атмосферы и создают красочное свечение.
Как известно, планета имеет магнитное поле, которое защищает от космической радиации. Облако энергетических частиц достигает Земли через несколько дней после вспышки, влияет на ее магнитосферу – она начинает колебаться – этот процесс и называется магнитной бурей, которая оказывает влияние на Землю.
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