Магнитные бури в октябре 2019: когда ждать геошторм

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Магнитные бури в октябре 2019: даты магнитных бурь
Магнитные бури в октябре 2019 / cisolar

Магнитная буря или геошторм – это колебания магнитного поля нашей планеты, которые происходят во время высокой солнечной активности.

Солнце обещает быть спокойным в октябре, и в начале месяца сильных геомагнитных колебаний не предусмотрено. В конце месяца ожидаются две магнитных бури, сообщает Лаборатория Рентгеновской астрономии солнца ФИАН.

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Когда будут магнитные бури в октябре

24 и 25 октября будут две магнитные бури уровня G1. Уровень G1 – самая слабая мощность бури по пятибалльной шкале.

Также в некоторые дни месяца ожидается небольшое возбуждение магнитосферы: 6, 21 и 26 октября.

 Магнітні бурі в жовтні
Магнитные бури в октябре

Как магнитные бури влияют на самочувствие

На самом деле, научно-обоснованные исследования и доказательства о том, что магнитные бури влияют на ощущения человека – до сих пор отсутствуют. Однако многие люди убеждены в том, что изменения в магнитном поле влияют на сердце и сосуды, нервную систему и даже на электроэнергию.

Также некоторые люди уверяют, что ощущают магнитные бури из-за перепадов настроения и головных болей.

 
Метеозависимость – что это?

Это болезненная реакция организма на смену погоды, например, перепады атмосферного давления или температуры воздуха.

Экс-глава охраны здоровья Ульяна Супрун заявила, что до сих пор нет подтверждений о вреде магнитосферы.

Здоровье 24 советует проследить, действительно ли на вас влияет солнечная активность, ведь это могут быть симптомы других заболеваний, которые вы можете диагностировать и вылечить.

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Теги: Здоровая жизнь Здоровье Новости Здоровье Здоровое питание Магнитные бури
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