Магнитные бури в сентябре: когда произойдут мощные метеоудары

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Магнитные бури в сентябре 2019: даты магнитных бурь
Магнитные бури в сентябре / ua.news

Магнитные бури достаточно неприятное явление, поэтому, лучше быть к нему готовым. Пик магнитных воздействий в сентябре приходится на начало и конец месяца.

1 сентября прогнозируют значительные магнитные колебания. Дальше ситуация будет спокойной. Однако, 27-28 сентября всплески вновь усилятся, предостерегает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

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2 сентября магнитные бури сохранят свое влияние


27-28 сентября наблюдается повышение магнитных колебаний

Изменение геомагнитного фона отражается на здоровье человека. В первую очередь магнитные бури влияют на сердечно-сосудистую систему: ток крови по сосудам замедляется, кровь сгущается. Организм пытается адаптироваться, а затем вынужден повышать кровяное давление. Наблюдается чрезмерный выброс гормонов надпочечников — так называемых гормонов стресса (кортизол, адреналин). Снижается выработка гормона мелатонина, отвечающего за адаптацию нашего организма.

Головная боль является самым распространенным симптомом. Поэтому метеозависимым людям рекомендуют подготовиться к возможным метеоатакам. Конечно, можно принять обезболивающие препараты, а можно принять легкие меры: принять успокаивающую ванну, прогуляться на свежем воздухе, а главное – не сосредотачивать свое внимание на симптомах.


Метеочувствительные люди часто испытывают головную боль

Экс-глава министерства здравоохранения Ульяна Супрун предостерегает: нет до сих пор подтверждений о вреде магнитосферы. Несмотря на это, активность Солнца является постоянной, а не только во время магнитных вспышек.

Здоровье 24 советует проследить, действительно ли на вас влияет солнечная активность, или это симптомы других заболеваний, которые возможно диагностировать и вылечить.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Магнитные бури
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