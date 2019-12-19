Факты о майонезе, которых вы могли не знать

Майонез обычно входит в список запрещенных продуктов, но действительно ли так страшен этот соус? Накануне новогодних застолий вопрос является особенно актуальным. Ведь стоит знать, насколько безопасно или опасно добавлять его в любимые оливье и селедки под шубой.

О свойствах майонеза рассказала диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова.

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Мы привыкли считать, что майонез вредный и калорийный продукт. Если обратить внимание на состав большинства магазинных майонезов, это вполне оправданное утверждение. Впрочем, майонез не является сплошным злом.

Альбина Комиссарова – диетолог “Майонез калорийный – это правда. В среднем 680 ккал на 100 граммов продукта. Однако в оливковом масле 884 ккал, а в сливочном масле 717 ккал. Но никто не боится оливкового масла?

Майонез делается из растительного масла (ненасыщенных жиров), количество трансжиров в нем также минимально".



Майонез изготавливают на основе растительных масел / Фото: Pixabay

Тогда в чем дело

Майонез содержит много соли и много калорий, это отнюдь не полезно – если потреблять майонез в большом количестве, вреда от него будет больше, чем пользы.

Но в целом майонез не является страшным и опасным продуктом. Главное – читать состав, чтобы не было никаких стабилизаторов и лишних добавок.

Именно добавки вызывают больше всего опасений. И если человек употребляет майонез регулярно, как дополнение ко многим блюдам, эти вещества поступают в организм каждый день, накапливаясь и создавая нагрузку на печень.



Оливье может быть полезным и с добавлением майонеза, главное – читайте состав соуса / Фото: Unsplash

Опасные добавки и стабилизаторы

В майонез могут добавлять стабилизаторы E415, E440, загустители E1414 и E1422, которые приводят к заболеваниям кишечника и желудка, кроме того способствуют разрушению зубной эмали; E301, E302, подсластители Е951 – 959.

Аспартам или Е951 считается одной из самых вредных добавок, во многих странах она запрещена для применения.



Чтобы превысить норму холестерина, следует съесть не менее 80 яиц / Фото: Unsplash

Какой майонез можно есть

Если вы решили покупать майонез, внимательно читайте состав и избегайте перечисленных добавок.

Хорошим решением будет майонез собственного производства. Так вы будете уверены в качестве, сроке годности и, конечно, составе.

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Ведь сам по себе майонез является хорошим питательным продуктом. Конечно, даже домашний майонез следует употреблять в меру.

Майонез содержит яичный белок – альбумин, а это необходимый для нашего организма белок.

Хороший майонез обогащает наш организм ненасыщенными жирами и полезным холестерином.

В состав майонеза обязательно входит подсолнечное, оливковое или другое растительное масло, содержащее источники энергии и легко усваивается организмом.

"Хороший холестерин" и ненасыщенные жиры способны стабилизировать процессы обмена веществ в нашем организме. Кроме того, растительное масло предупреждает появление сердечно-сосудистых заболеваний, нейтрализует тромбообразования в сосудах и улучшает усвоение витамина А, замедляет процессы старения.



Лучше заправлять салаты домашним майонезом / Фото: Unsplash

Можно ли есть майонез каждый день

Из-за большого количества соли и калорий не следует есть майонез часто. Дело не во вредности самого продукта, а в количестве.

Не покупайте майонез домой на каждый день. Готовьте домашний майонез, лучше всего – на основе оливкового масла – оно содержит ценные для организма линолевую и линоленовую кислоты.

Стоит отметить, что жирность майонеза превышает жирность сметаны в два раза.

Конечно, от ложки салата с майонезом в новогоднюю ночь ничего не случится. Но блюда на столе не должны быть абсолютно все с майонезом.