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Максима Степанова назначили министром здравоохранения

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Новым главой Минздрава стал Максим Степанов / ivona.bigmir.net

Максим Степанов стал новым главой Минздрава. Это уже четвертый министр здравоохранения за последние 7 месяцев.

Верховная Рада проголосовала за назначение Степанова новым главой Минздрава.

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27 марта на внеочередном заседании Верховной Рады кандидатуру Степанова поддержали 246 депутатов.

Напомним, что в этот же день во время первого заседания ВР за назначение его кандидатуры не хватило голосов.

Присяга Степанова

В первый день назначения на должность члена Кабмина Степанов присягнул на верность украинскому народу.

Я, Степанов Максим Владимирович, осознавая высокую ответственность члена Кабинета министров Украины, торжественно присягаю на верность украинскому народу. Обязуюсь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, укреплять суверенитет и независимость Украины. Отстаивать права и свободы человека и гражданина. Заботиться о благосостоянии украинского народа, устойчивом и демократическом развитии общества,
– поклялся он.

Что известно о Максиме Степанове?

В 2017 – 2019 годах Степанов занимал должность губернатора Одесской области. За этот срок он запустил телемедицину, открыл крупнейший в стране центр нефрологии, создал "карты реперфузионных клиник" для пациентов с болезнями сердца по всей области.

Также он запустил дистанционное обучение для школьников из отдаленных сел и построил трассу Одесса-Рени.

Впрочем, 10 апреля 2019 года Порошенко отстранил Степанова с должности председателя Одесской облгосадминистрации. Официальной причины такого решения не было, в то же время разные политические силы подавали свою версию такого решения.

Интересно, что Максим Степанов сам рассказывал о том, что уже много лет дружит с Игорем Палицей. Игорь Палица – бывший глава Одесской ОГА и бизнес-партнер Игоря Коломойского.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Здоровье Лечение Верховная Рада Кабинет Министров Украины
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