Мальчика, который родился с тремя ногами, успешно прооперировали

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Хирурги спасли мальчика с тремя ногами
Хирурги спасли мальчика с тремя ногами / pixabay.com

Хирурги спасли жизнь мальчика, который родился с тремя ногами.

Беременность проходила нормально, токсикоза не было, по всем признакам мальчик должен был родиться здоровым, сообщают в Mash.

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Проблему обнаружили еще во время УЗИ, но мать ребенка решила рожать.

Мальчик родился с тремя нижними конечностями и удвоением мочевой системы. Вероятно, что изначально в утробе матери должны были быть близнецы, но сформировался один плод.

Врачи сделали ребенку всего три операции: первую в августе 2018 года, вторую в феврале 2019-го, третью – в сентябре, когда ему уже был год и два месяца.

Лечение еще не закончено, но прогнозы врачей хорошие, мальчик будет жить полноценной жизнью.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение
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