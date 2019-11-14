Мальчику с нарушениями вживили в голову чип и его состояние улучшилось

После рождения Харли был обычным ребенком и нормально развивался, однако в 2016 году трехлетнему мальчику поставили редкий диагноз – синдром Санфилиппо. В течение нескольких месяцев он забыл, как выглядят его родители и кто они такие, сообщает Daily Mail.

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Синдром Санфилиппо поражает примерно 1 ребенка на 70 000 детей. Болезнь быстро прогрессирует и вызывает симптомы, напоминающие деменцию. Синдром вызывает накопление природного сахара, который называется гепарансульфат. Гепарансульфат собирается в нервных клетках, поскольку организм не может с ним бороться, и постепенно дегенерирует нервную систему и мозг.

Накопление этого токсичного вещества приводит к слабоумию, потере речи, слепоты и смерти. Подавляющее большинство детей с этим диагнозом не доживает даже до подросткового возраста.

Родители Харли были разбиты, когда он перестал узнавать их и не говорил "мама" и "папа". Поэтому в 2017 году они записали своего ребенка на новое клиническое испытание в больнице Great Ormond Street в Лондоне. Впоследствии к Харли вернулись основные воспоминания, а также улучшились умения и навыки речи.