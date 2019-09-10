Малярию можно полностью уничтожить за 30 лет: рассказали как

Малярию можно полностью искоренить в течение одного поколения – за почти тридцать лет – с помощью генной инженерии.

Долгое время искоренение малярии было отдаленной мечтой, но ученые владеют доказательствами того, что она может быть уничтожена до 2050 года.

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Директор Глобальной группы здравоохранения в Университете Калифорнии, Сан-Франциско, заявил, что с помощью генной инженерии насекомые-переносчики будут иметь иммунитет к болезни, пишет The Lancet.

Для полного уничтожения болезни необходимо выполнить совокупность задач с привлечением новейших разработок.

Малярия – что это? это инфекционное заболевание, которое передается человеку при укусах так называемых "малярийных комаров". 80-90% пациентов, которые подхватили тропическую малярию, умирают.

Одной из задач является изменение генов комаров, которые распространяют возбудителя болезни, одноклеточные паразитические организмы плазмодии.

С помощью этого ученые могут сделать так, чтобы не только насекомые не размножались, а чтобы они имели иммунитет к заболеванию. Отредактированные гены будут передаваться через целые популяции комаров.

Авторы доклада предложили использовать более разумные средства борьбы с малярией, такие как противомоскитные сетки, лекарства и инсектициды, и разработать новые инструменты – вакцины.



Малярию можно будет уничтожить до 2050 года с помощью генной инженерии и вакцин

Правительствам стран, в которых есть случаи малярии, так и правительствам стран, в которых не зафиксированы эти случаи, следует увеличить инвестиции примерно на 2 миллиарда долларов в год, чтобы ускорить прогресс уничтожения малярии.

В 2017 году малярией заболели около 219 миллионов человек и около 435 тысяч из них – погибли, в основном дети в бедных частях Африки. Из-за продолжения передачи инфекции половина населения мира по-прежнему подвержена риску заражения малярией, и в глобальном масштабе она убивает ребенка каждые две минуты.

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