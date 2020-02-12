24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Малоподвижный образ жизни вызывает у детей психические нарушения: исследования

21 Читати новину українською
Депрессия у подростков / unsplash.com

Если подростки проводят в сидячем положении более 4 часов в день, у них возрастает риск заболеть депрессией до 18 лет. Это еще одно доказательство важности физических нагрузок для растущего организма.

Как проходило исследование?

В исследовании участвовали 4200 подростков в возрасте от 12 до 16, они носили специальные браслеты, определяющие их суточную активность. Результаты исследователи из Университетского колледжа Лондона опубликовали в The Lancet Psychiatry journal.

Также на тему: Сигналы для родителей: 6 признаков депрессии у вашего ребенка

На каждые дополнительные 60 минут сидя выраженность депрессивных симптомов до 18 лет увеличивалась на 10%. А у тех, кто предпочитал большую часть дня сидеть на диване или кресле, риск депрессии вырастал на целых 28,2%.

Підліткова депресія – велика проблема, яку не помічають батьки
Подростковая депрессия – большая проблема, которую не замечают родители / unsplash.com

Выводы ученых

Даже легкая физическая активность уже заметно сокращала этот риск. Любые виды нагрузок были полезны, но чем интенсивнее подростки нагружали организм спортом, тем ниже падала вероятность депрессии.

Конечно, сверхчеловеческие тренировки могут спровоцировать сильную усталость и также повысить опасность депрессивных расстройств.

Уровень подростковых депрессий постоянно растет из-за снижения физической активности детей, их увлечения интернетом и социальными сетями. Подростковая депрессия – опасное явление, к сожалению, часто игнорируется или пропускается родителями.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

В Украине планируют прекратить измерять газ в кубометрах: что это значит
сегодня
1960
Автор: Александр Бевза
Теги: Дети Спорт Новости Здоровье Здоровье Профилактика заболеваний Психология
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
10 февраля 15:09 Оскар-2020: все главные награды получили вегетарианцы
Анастасія Манюхіна 2430
9 февраля 17:42 Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая
Анастасія Кушпіт 9735
7 февраля 16:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
Олександр Бевза 699
6 февраля 18:00 Женское обрезание: как и для чего издеваются над телом и почему это недопустимо
Анастасія Кушпіт 2918
4 февраля 16:47 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 8189
Новости
Больше новостей
Залиште відгук