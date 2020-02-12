Малоподвижный образ жизни вызывает у детей психические нарушения: исследования

Если подростки проводят в сидячем положении более 4 часов в день, у них возрастает риск заболеть депрессией до 18 лет. Это еще одно доказательство важности физических нагрузок для растущего организма.

Как проходило исследование?

В исследовании участвовали 4200 подростков в возрасте от 12 до 16, они носили специальные браслеты, определяющие их суточную активность. Результаты исследователи из Университетского колледжа Лондона опубликовали в The Lancet Psychiatry journal.

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На каждые дополнительные 60 минут сидя выраженность депрессивных симптомов до 18 лет увеличивалась на 10%. А у тех, кто предпочитал большую часть дня сидеть на диване или кресле, риск депрессии вырастал на целых 28,2%.



Подростковая депрессия – большая проблема, которую не замечают родители / unsplash.com

Выводы ученых

Даже легкая физическая активность уже заметно сокращала этот риск. Любые виды нагрузок были полезны, но чем интенсивнее подростки нагружали организм спортом, тем ниже падала вероятность депрессии.

Конечно, сверхчеловеческие тренировки могут спровоцировать сильную усталость и также повысить опасность депрессивных расстройств.

Уровень подростковых депрессий постоянно растет из-за снижения физической активности детей, их увлечения интернетом и социальными сетями. Подростковая депрессия – опасное явление, к сожалению, часто игнорируется или пропускается родителями.

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