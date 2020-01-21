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Марихуана эффективна в борьбе с супербактериями: результаты исследования

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Каннабис может уничтожать супербактерии / unsplash.com

Иммунологи из Канады и Египта смогли уничтожить супербактерии с помощью соединения, содержащегося в каннабисе.

Исследования опубликовали на сайте bioRxiv.

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Из пяти изученных компонентов растения внимание ученых привлек каннабигерол. Это соединение является второстепенным компонентом каннабиса и не обладает психоактивными свойствами.

З бактеріями бореться канабігерол
С бактериями борется каннабигерол/ unsplash.com

В ходе экспериментов ученые обнаружили, что каннабигерол эффективен в борьбе с метицилин резистентным золотистым стафилококком – опасной бактерией, устойчивой к большой группе антибиотиков. Часто эту бактерию связывают с внутрибольничными инфекциями.

Ученые провели опыты на мышах и доказали, что каннабигерол борется с метицилин резистентным золотистым стафилококком столь же эффективно, как и ванкомицин – один из самых опасных антибиотиков для супер резистентных бактерий, "лекарство последней надежды".

Для чего еще применяют марихуану?

В развитых странах медицинский каннабис используют в борьбе с анорексией, раком, эпилепсией, СПИДом, глаукомой, рассеянным склерозом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

 

Користь марихуани
Польза марихуаны/ Инфографика 24 канал

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Инфекция Лечение Наркотики
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