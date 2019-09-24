Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле

К каннабису и его производным можно относиться по-разному. Но людей, которые убеждены, что абсолютно все наркотики одинаково вредны, и точно опаснее алкоголя, пожалуй, озадачивает тот факт, что в Европе и за океаном марихуану последовательно легализуют и все чаще применяют в медицинских целях.

Однако пример западных партнеров не убеждает многих украинцев, и вокруг марихуаны и в дальнейшем существует множество мифов и искажений. Здоровье 24 разобрало самые распространенные из них.

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Марихуана вредна для здоровья?

Задокументированных случаев смерти от передозировки марихуаной нет. Но все-таки она не безвредна. Основной риск связан с потерей контроля над поведением от употребления каннабиноидов (можно травмироваться при падении или попасть в ДТП).

Ее курение повышает риск легочных заболеваний, может спровоцировать психические расстройства. Дети курильщиков марихуаны, в процессе беременности матерей, рискуют родиться с меньшим весом (здесь все примерно как и с табаком).



Где легализована марихуана

Но в целом признают, что вред для здоровья от курения марихуаны – меньше, чем от курения табака. В том числе и потому, что "косяки" курят значительно реже, чем обычные сигареты.

Марихуана вызывает зависимость?

Да, но в меньшей степени, чем алкоголь, никотин и тяжелые наркотики. Болезненное пристрастие развивается примерно у 10% людей, как правило, при длительном и ежедневном приеме вещества (реже, чем в случае с кофеином). В большинстве случаев речь о психологической зависимости. Физиологической зависимости от марихуаны – не существует. То есть, "ломки" из-за отказа от конопли не бывает.

Марихуана – ступенька на пути к более тяжелым наркотикам?

Неизвестно. Люди, которые курят травку, действительно чаще подсаживаются на героин, но, возможно, дело только в корреляции, а не в причинно-следственной связи. То есть, у них изначально была склонность к употреблению наркотиков, просто начали они с самого доступного и дешевого.

Марихуана не может быть полезной для здоровья?

Может. Она способна облегчить хроническую боль, симптомы рассеянного склероза, тошноту и рвоту при химиетерапии, эпилепсию и синдром раздраженного кишечника. Но исследований по этому поводу не очень много. Еще марихуана снимает судороги при синдроме Паркинсона – вот популярный ролик, где видно, как это происходит:

Влияние марихуаны на людей с болезнью Паркинсона: смотрите видео

Марихуана опасна для общества?

Это сложный вопрос. Употребление конопли не стимулирует агрессивное поведение (как в случае с алкоголем). Напротив, опьяненные марихуаны люди склонны вести себя более спокойно, но у них повышается сонливость и может снизиться либидо.

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Если вы видели на улице агрессивного, неадекватного человека, который пристает к прохожим – он ​​точно не находится под влиянием марихуаны. Такое поведение более характерно для алкоголя, кокаина или "спидов". Типичные "травокуры" – улыбающиеся болтливые домоседы.

Опасность для общества напрямую связана с правовым статусом марихуаны. Если человека, который выращивает коноплю для личного использования, сажать в тюрьму – из него запросто вырастет преступник.

Девушку, которая едет в гости к сомнительным барыгам, чтобы разжиться травкой для вечеринки, запросто могут изнасиловать. А парень, который делает бизнес на продаже марихуаны, скорее всего решится продавать и вредные вещества. Частичная или полная легализация, вероятно, сняла бы эти вопросы. Но пока надежд, что она состоится в ближайшие десятилетия, мало. Даже вопрос медицинской марихуаны вызвал бурю возмущения и непонимания.



Конопля помогает лечить людей

Для чего нужна медицинская марихуана – подробнее читайте здесь.

Важно! Здоровье 24 не призывает употреблять марихуану. Наоборот, если нет медицинских показаний, мы советуем от нее отказаться. Даже если они и есть, то лучше еще раз подумать о возможных проблемах с законом. Нас возмущает другое – почему вредные вещества (алкоголь и табак) находятся в свободном доступе, а каннабиноиды, которые могут быть полезными для многих людей, вызывают такое сильное отторжение у многих украинцев.

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