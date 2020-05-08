Маски и антисептики в домашних условиях: чем себя занять во время карантина – полезные советы

Недавно Кабмин продлил карантин. Все из-за того, что Всемирная организация здравоохранения пролонгировала действие глобального режима чрезвычайной ситуации. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что так называемый "масочный режим" продлится еще 2 года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и мире, отказаться от масок, перчаток и антисептиков выйдет еще не скоро.

О том, чем заняться на карантине – читайте в материалі 24 каналу.

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Как будет происходить ослабление карантина

В мае правительство планирует начать смягчение карантина. Будет происходить это в пять этапов.

Первый этап:

открытие парков, скверов;

открытие объектов индустрии красоты;

торговля непродовольственными товарами.

Второй этап:

восстановление обучения выпускных классов;

открытие заведений общественного питания на вынос;

открытие спортивных залов;

открытие отелей.

Третий этап:

междугороднее транспортное сообщение

открытие ТРЦ

открытие театров и кинотеатров

открытие ресторанов и кафе с посетителями

Четвертый этап:

разблокировка всего общественного транспорта;

открытие учебных заведений;

плановая медицинская помощь.

Пятый этап – отмена всех других запретов и ограничений.

Ситуация не из лучших, потому что время в маске ходить неудобно и немного тяжело психологически. Но есть несколько советов, которые сделают масковый режим не таким неприятным.

Не зацикливайтесь на глобальных перспективах

Глобальные изменения – это стресс для нашего организма и ума. Бороться с ним придется еще долго, даже если карантин смягчат внутри мая – COVID-19 не исчезнет, пока не изобретут вакцину ли действительно эффективные лекарства. Психологи рекомендуют не зацикливаться на далеких перспективах, ведь те ужасы, которые иногда рисует наш разум, могут и не случиться.

Екатерина Ткачишин, тренер по мягким навыкам психологии " Нам в любом случае придется адаптироваться к новой реальности. И поэтому предлагаю смотреть на это как на обстоятельство, на которое мы никаким образом не можем повлиять. Если мы будем заниматься тем, на что не имеем никакого влияния, то будем только тратить свой ценный ресурс вместо того, чтобы сконцентрироваться на том, где мы точно можем улучшить свою жизнь ".

Обязательно пользуйтесь средствами защиты

Не стоит забывать, что ознакомлен – значит вооружен. Несмотря на то, что маски в теплое время немного душные, а руки от антисептика становятся суше, эти средства защиты помогут уберечь не только жизнь.

Тарас Масляк, главный врач Ивано-Франковской центральной городской больницы " Маски и социальная дистанция очень важны, и даже не только в период COVID-19. Не только в период пандемии. Они важны в медицине постоянно. Это актуальная тема. Прежде всего это, чтобы мы кого-то не заразили. Не для того, чтобы не заразились, а чтобы мы своей инфекцией, которая есть в нас, не ранили, не кашлянули на своего ближнего, на соседа, врача или пациента ".

Чем заняться дома во время карантина

У большинства украинцев появилось немало свободного времени, которое, к сожалению, можно проводить только дома. Кто перешел на дистанционное обучение или работу, а кто-то работает в офисе, но должен отказаться от встреч с родными и друзьями. Это время можно провести с пользой. Не забывать о физической активности, вещах и действиях, которые приносят удовольствие, здоровое питание и не злоупотребление режимом.

Екатерина Ткачишин "Нам трудно постоянно оставаться дома, потому что привычный режим изменился. И у кого-то даже поломался. Попробуйте его восстановить в соответствии с домашними условиями. Например, если вы работаете дистанционно, проснитесь утром, соберитесь, как вы обычно собираетесь на работу, приведите себя в порядок, снимите пижаму и начинайте работать".

"Перебросьте свои знания, свой ум, свои желания на потребности своей семьи. Больше приложите усилия и сделайте порядок в своих квартирах, у своих домов. Покрасьте лестницу или уберите и прополите клумбу. Посадите на своем огороде помидоры и огурчики. Вот тогда будет польза для вас", – сказал Тарас Масляк.

► Сделайте антисептик собственными руками

А еще карантин – это неплохое время, чтобы вооружиться средствами защиты самостоятельно. Например, Православная церковь Украины начала изготавливать антисептики. Можно попробовать сделать их и дома – только осторожно. Для изготовления антисептической жидкости в домашних условиях по рекомендации Всемирной организации здравоохранения нужно:

этиловый спирт;

перекись водорода;

глицерин;

дистиллированная или кипяченая вода.



Как приготовить антисептик дома / Инфографика 24 канала

► Сшить медицинскую маску самостоятельно

11-летняя жительница Харьковщины дома каждый день шьет до 100 масок и раздает их даром. Алиса Пономаренко делает это с помощью швейной машинки. Полезное хобби занимает у девочки не менее 3 часов в день. С материалами помогают неравнодушные, а маски девочка и ее мама передают даже в местные медучреждения.

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Вы тоже можете попробовать пошить маску в домашних условиях. И для этого даже необязательно иметь швейную машинку. Для создания маски вам нужно:

кусок хлопка – 23 см на 40 см;

2 резинки;

ножницы;

нитки с иголкой;

линейка;

мыло.

Мария Старчак, дизайнер "Для начала вам нужно составить хлопковый кусок лицом внутрь, и сделать строчку на 1 см. Я ее выполняла на машинке, но вы с легкостью дома можете заменить их ручными стежками".

После пошива нужно сразу же обработать маску, погладив ее с самой высокой температурой, которая есть в режимах утюга.

Каждые 2 – 3 часа маску нужно менять, после этого стирать при температуре 40 градусов и обязательно проводить дезинфекцию утюгом,

– отметила Мария Старчак.



Как правильно носить маску / Инфографика 24 канала

► Помогайте медикам

Карантин, даже если продлится дольше, помогает сохранить жизнь не только нам с вами, но и работникам критической инфраструктуры – врачам. Они ежедневно рискуют ради своих пациентов. Это дает о себе знать, ведь с начала мая каждый 5 человек, инфицированный коронавирусом в Украине – это медработник. Поэтому начать помогать медикам можно с самого простого.

Тарас Масляк "Прежде всего это, без сомнения, выдержка. К сожалению, ситуация сегодня не очень приятная и не очень безопасная. Это выдержка людей к той ситуации, которая сегодня сложилась. Выдержка к тем манипуляциям, которые проводят медицинские работники. Это понимание и гуманность к медицинскому работнику".

И помните, что в это время лучше не злоупотреблять алкоголем, вести активный образ жизни, часто проветривать помещения и, конечно же, не забывать мыть руки. Этот процесс всегда был важен, но во время пандемии имеет большое значение.



Как правильно мыть руки / Инфографика 24 канала