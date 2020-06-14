Ученые из США заявили, что масочный режим предотвратил 60-70 тысяч заражений коронавирусом в США и Италии.

Ученые уверены, что ношение масок является одним из наиболее эффективных методов борьбы с пандемией. Исследование опубликовано на ресурсе PNAS.

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Исследование группы ученых под руководством Техасского университета A&M показало, что люди без масок в общественных местах резко увеличивают риски заражения коронавирусом.

Ученые проанализировали процедуры смягчения мер в Китае, Италии и США и обнаружили, что маски сократили количество случаев инфицирования более чем на 78 тысяч.

"Наши результаты показали, что передача инфекции воздушно-капельным путем является доминирующим путем распространения коронавируса... Мы пришли к выводу, что ношение маски в общественных местах – это наиболее эффективное средство предотвращения передачи инфекции", – заявляют ученые.

Исследователи добавили, что "социальная дистанция и постоянное мытье рук – это хорошо, но недостаточно".



Маски – самый эффективный метод борьбы с пандемией / Фото: Getty Images