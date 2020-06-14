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День донора: несколько тезисов, которые убедят вас сдавать кровь
сегодня , 09:30 День донора: несколько тезисов, которые убедят вас сдавать кровь
Ірина Полицька
Что такое альбинизм и как живут люди с этой особенностью
12 июня , 16:22 Что такое альбинизм и как живут люди с этой особенностью
Анастасія Кушпіт
Аборт – право женщины или убийство
9 июня , 17:40 Аборт – право женщины или убийство
Олександр Бевза