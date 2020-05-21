Маски на улице носить не надо: постановление правительства об ослаблении карантина
В Украине с 22 мая стартует второй этап ослабления карантинных ограничений. Носить маски теперь на улице или в общественных местах не нужно. Вместе с тем, "масочный режим" обязателен в транспорте и во время пребывания в общественных зданиях.
Об этом говорится в постановлении правительства от 21 мая, пишет 24 канал.
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На период карантина до сих пор запрещается:
1) находиться в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты: респираторов или защитной маски.
2) находиться на улице без документов, удостоверяющих личность.
3) самовольно покидать места самоизоляции или обсервации;
Обратите внимание! Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. То есть власть на местах сама решает, усиливать или ослаблять карантинные ограничения. Перед этим основное решение по карантину принимает правительство.
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