Маски на улице носить не надо: постановление правительства об ослаблении карантина

Маски на улице можно не носить / unsplash.com

В Украине с 22 мая стартует второй этап ослабления карантинных ограничений. Носить маски теперь на улице или в общественных местах не нужно. Вместе с тем, "масочный режим" обязателен в транспорте и во время пребывания в общественных зданиях.