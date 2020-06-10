На Владимир-Волынской птицефабрике, в Волынской области, зафиксирована вспышка коронавируса. COVID-19 лабораторно подтвердили у 48 человек.

Работу предприятия могут временно остановить. Об этом сообщила главный санитарный врач области Наталия Янко – отмечает Общественное.

Важно Уровень заболеваемости позволяет Украине выходить из карантина, – Ляшко

Заместитель Владимир-Волынского городского главы Ярослав Матвийчук отметил, что в целом на птицефабрике работают 1300 человек. Город уже обратился к заместителю председателя ОГА относительно принятия необходимых средств защиты для данного предприятия.

На птицефабрике масштабная вспышка ... Нам пообещали во внеплановом режиме сделать все ПЦР-тесты именно по нашему городу, чтобы оперативно отработать всех контактных лиц, чтобы они были на самоизоляции,

– подчеркнул Матвийчук.

По словам главного санитарного врача области, сейчас на птицефабрике проводят противоэпидемические мероприятия. В случае, если инфекция и дальше будет распространяться, то будут приниматься решение о прекращении деятельности.

Кроме того, Наталья Янко подчеркнула, что вспышки болезни сейчас фиксируют и на других предприятиях – в частности, речь идет о городе Ковель и областном центре – Луцк.

Что известно о COVID-19 в Украине по состоянию на 10 июня