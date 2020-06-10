Масштабная вспышка COVID-19 на птицефабрике во Владимире-Волынском: что известно
На Владимир-Волынской птицефабрике, в Волынской области, зафиксирована вспышка коронавируса. COVID-19 лабораторно подтвердили у 48 человек.
Работу предприятия могут временно остановить. Об этом сообщила главный санитарный врач области Наталия Янко – отмечает Общественное.
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Заместитель Владимир-Волынского городского главы Ярослав Матвийчук отметил, что в целом на птицефабрике работают 1300 человек. Город уже обратился к заместителю председателя ОГА относительно принятия необходимых средств защиты для данного предприятия.
На птицефабрике масштабная вспышка ... Нам пообещали во внеплановом режиме сделать все ПЦР-тесты именно по нашему городу, чтобы оперативно отработать всех контактных лиц, чтобы они были на самоизоляции,
– подчеркнул Матвийчук.
По словам главного санитарного врача области, сейчас на птицефабрике проводят противоэпидемические мероприятия. В случае, если инфекция и дальше будет распространяться, то будут приниматься решение о прекращении деятельности.
Кроме того, Наталья Янко подчеркнула, что вспышки болезни сейчас фиксируют и на других предприятиях – в частности, речь идет о городе Ковель и областном центре – Луцк.
Что известно о COVID-19 в Украине по состоянию на 10 июня
- По состоянию на 10 июня в Украине выявили 28 381 случай COVID-19.
- За последние сутки коронавирус диагностировали у 525 больных. К сожалению, за сутки умерли еще 23 человека с коронавирусом. Это самый высокий уровень смертности с начала пандемии.
- Таким образом количество летальных случаев возросло до 833. В то же время за все время пандемии в Украине выздоровели 12 769 человек