Масштабное исследование продемонстрировало настоящую пользу таблеток для похудения

Исследователи из Сиднейского университета провели первый глобальный обзор лекарств для похудения на растительной основе за последние 19 лет.

Основная проблема растительных добавок в том, что, в отличие от фармацевтических препаратов, им не нужны клинические доказательства для запуска продаж, пишет The University of Sydney.

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Ученые провели систематический обзор и мета-анализ, изучив результаты 54 рандомизированных контролируемых исследований. В целом в этих исследованиях приняли участие 4000 участников.

Исследовательская группа установила, что несмотря на то, что некоторые растительные препараты демонстрируют статистически большую потерю веса, чем плацебо, люди "сбрасывали" не более 2,5 килограммов. Это демонстрирует, что эти препараты не имеют клинического значения.

Выводы свидетельствуют об отсутствии достаточных доказательств, чтобы рекомендовать любой из этих растительных препаратов для похудения. Кроме того, во многих работах была несовершенная методика и плохая отчетность. И хотя большинство добавок кажутся безопасными для кратковременного потребления, они достаточно дорогие,

– сказал доктор Фуллер.

Специалисты отмечают, что рост промышленности и популярность этих продуктов подчеркивают важность проведения более надежных исследований эффективности и безопасности этих добавок.

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