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Массовое тестирование на антитела к COVID-19 в Украине могут начать на следующей неделе, – ОП

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ИФА-диагностику на коронавирус могут запустить на следующей неделе
ИФА-диагностику на коронавирус могут запустить на следующей неделе / boliviaentusmanos.com

Минздрав Украины проводит подготовку к утверждению алгоритма массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, если все пойдет по плану, тестирование украинцев на антитела к коронавирусу может начаться на следующей неделе, сообщает пресс-служба Президента Украины.

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Об этом Степанов заявил во время совещания по предотвращению распространения коронавируса с президентом Зеленским.

 
ИФА-диагностика – что это?
Это иммуноферментный анализ, который предназначен для определения наличия определенных антигенов. Часто используется для диагностики различных инфекционных заболеваний, но в начале весны 2020 года этот метод анализа начали использовать для выявления наличия антител к новому коронавирусу SARS-CoV-2.

Так называемые экспресс-тесты для выявления антител к коронавирусу – это экспресс-тесты ИФА. Они могут обнаружить антитела к болезни, но не считаются достоверным методом диагностики COVID-19. В зависимости от качества и чувствительности, эти тесты могут выдавать ошибочный результат.

К слову, экспресс-тесты для выявления антител к коронавирусу отечественного производства продаются в украинских аптеках. Их стартовая цена – от 445 гривен за штуку.

В ВОЗ отмечают, что наличие антител к коронавирусу еще не означает, что у человека есть иммунитет против болезни и он не сможет заразиться. Впрочем, при помощи этих тестов можно определить, сколько на самом деле людей получили инфекционную дозу возбудителя коронавирусной инфекции.

Як відрізняються тести на коронавірус
Как отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Новости Здоровье Президент Украины Офіс Президента Владимир Зеленский Максим Степанов Министерство здравоохранения Украины Коронавирус в Украине Тесты на коронавирус Коронавирус COVID-19 Лечение
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