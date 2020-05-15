Массовое тестирование на антитела к COVID-19 в Украине могут начать на следующей неделе, – ОП

Минздрав Украины проводит подготовку к утверждению алгоритма массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, если все пойдет по плану, тестирование украинцев на антитела к коронавирусу может начаться на следующей неделе, сообщает пресс-служба Президента Украины.

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Об этом Степанов заявил во время совещания по предотвращению распространения коронавируса с президентом Зеленским.

ИФА-диагностика – что это? Это иммуноферментный анализ, который предназначен для определения наличия определенных антигенов. Часто используется для диагностики различных инфекционных заболеваний, но в начале весны 2020 года этот метод анализа начали использовать для выявления наличия антител к новому коронавирусу SARS-CoV-2.

Так называемые экспресс-тесты для выявления антител к коронавирусу – это экспресс-тесты ИФА. Они могут обнаружить антитела к болезни, но не считаются достоверным методом диагностики COVID-19. В зависимости от качества и чувствительности, эти тесты могут выдавать ошибочный результат.

К слову, экспресс-тесты для выявления антител к коронавирусу отечественного производства продаются в украинских аптеках. Их стартовая цена – от 445 гривен за штуку.

В ВОЗ отмечают, что наличие антител к коронавирусу еще не означает, что у человека есть иммунитет против болезни и он не сможет заразиться. Впрочем, при помощи этих тестов можно определить, сколько на самом деле людей получили инфекционную дозу возбудителя коронавирусной инфекции.



Как отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

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