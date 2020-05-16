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Массовое тестирование на COVID-19: со следующей недели в Украине будут делать ИФА-тесты

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Массовое тестирование на COVID-19: в Украине делать ИФА-тесты
Массовое тестирование на COVID-19 в Украине / Unsplash

Уже на следующей неделе в Украине начнут использовать ИФА-тестирования для выявления больных коронавирусом. В Минздраве объяснили, что планируют использовать тесты украинского производства.

Минздрав будет использовать ИФА-тесты на следующей неделе. Это очень увеличит количество тестирований, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга Минздрава, передает 24 канал.

Важно Украины имеет возможность проводить около миллиона ИФА-тестов на антитела к COVID-19 за сутки, – Ляшко

По словам Степанова, ИФА-тесты покажут уровень антител в крови человека. То есть тестирование покажет, болеет ли человек коронавирусом или уже переболел.

В понедельник уже подпишут соответствующий указ министра здравоохранения о введении ИФА-тестов. Думаю, что уже на следующей неделе мы начнем вводить ИФА-тесты и это очень увеличит количество тестирований. Мы очень расширим круг лиц, которых мы будем тестировать,
– заявил Степанов.

Он также добавил, что Минздрав намерен использовать тесты украинского производства. Сейчас уже разработали механизм тестирования и определили круг лиц, который будут тестировать.

Что известно про ИФА-тестирование

  • ИФА-тестирование на коронавирус быстрее и дешевле и способно обеспечить массовый скрининг.
  • Такие тест-системы дают результат в течение двух часов, используют в работе реагенты украинского производства и в десятки раз дешевле китайских и европейских аналогов.
  • Тестирование сможет выявлять не только факт заражения коронавирусом, а и тех, кто уже на него переболел.
  • Ранее в Минздраве рассказали, при каких условиях начнется массовое тестирование на коронавирус.
  • Этот процесс будет зависеть от наличия данных тестов в Украине.

По состоянию на 16 мая 17 858 выявленных случаев коронавируса, из них 497 человек умерли, еще 4 906 больных выздоровели.

Тести на виявлення коронавірусу
Тесты на выявление коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Алена Захарова
Теги: Здоровье Министерство здравоохранения Украины Тесты на коронавирус Китай Максим Степанов Новости Украины Новости Здоровье Коронавирус в Украине Лечение
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