Массовое тестирование на COVID-19: со следующей недели в Украине будут делать ИФА-тесты
Уже на следующей неделе в Украине начнут использовать ИФА-тестирования для выявления больных коронавирусом. В Минздраве объяснили, что планируют использовать тесты украинского производства.
Минздрав будет использовать ИФА-тесты на следующей неделе. Это очень увеличит количество тестирований, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга Минздрава, передает 24 канал.
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По словам Степанова, ИФА-тесты покажут уровень антител в крови человека. То есть тестирование покажет, болеет ли человек коронавирусом или уже переболел.
В понедельник уже подпишут соответствующий указ министра здравоохранения о введении ИФА-тестов. Думаю, что уже на следующей неделе мы начнем вводить ИФА-тесты и это очень увеличит количество тестирований. Мы очень расширим круг лиц, которых мы будем тестировать,
– заявил Степанов.
Он также добавил, что Минздрав намерен использовать тесты украинского производства. Сейчас уже разработали механизм тестирования и определили круг лиц, который будут тестировать.
Что известно про ИФА-тестирование
- ИФА-тестирование на коронавирус быстрее и дешевле и способно обеспечить массовый скрининг.
- Такие тест-системы дают результат в течение двух часов, используют в работе реагенты украинского производства и в десятки раз дешевле китайских и европейских аналогов.
- Тестирование сможет выявлять не только факт заражения коронавирусом, а и тех, кто уже на него переболел.
- Ранее в Минздраве рассказали, при каких условиях начнется массовое тестирование на коронавирус.
- Этот процесс будет зависеть от наличия данных тестов в Украине.
По состоянию на 16 мая 17 858 выявленных случаев коронавируса, из них 497 человек умерли, еще 4 906 больных выздоровели.
Тесты на выявление коронавируса / Инфографика 24 канала
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