Массовое отравление детей в детском саду: во Львове проверят все столовые учебных заведений

Во Львове инициировали массовую проверку столовых школ и садиков. Все из-за того, что с начала апреля в городе зафиксировали уже вторую вспышку заболеваний острой кишечной инфекцией. А недавно пятеро воспитанников львовского детсада оказались на больничных койках.

Сейчас в том садике, где отравились дети, специалисты проверяют чистоту помещений и соответствие санитарным нормам. Заведение временно закрыли на два дня.

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Заведующая детского сада №130 Оксана Ядельская отметила, сразу же после того, как узнали, что уже пять их воспитанников находятся в больнице, закрыли садик.

Первого ребенка госпитализировали еще 6 апреля. Через два дня в больницу попали еще двое малышей, а впоследствии с острым отравлением привезли еще трех воспитанников все того же садика. Известно, что родители одного ребенка от госпитализации отказались.

У всех были схожие симптомы заболевания. В частности, многократная рвота, повышенная температура тела. У некоторых детей были жидкие испражнения,

– сообщила врач Анна Головко.

От комментариев родители отказались, но не на камеру сказали, что не связывают это с антисанитарией в садике. Пока точно не известно, что же спровоцировало расстройства желудка у воспитанников разных групп одного детского садика, предварительной причиной мог стать вирус.



Симптомы кишечной инфекции

Это уже второй такой случай во Львове с начала апреля. В другом садике заболели сразу восемь малышей. Тогда возбудителей кишечной инфекции в садике не нашли, однако выявили нарушения технологического процесса на кухне. После второй за этот месяц вспышки в горсовете решили провести ревизию на всех кухнях садиков и школ.

Руководительница городского управления образования Зоряна Довганик отметила, что планируют провести проверки максимально объективно.

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