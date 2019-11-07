Массовое отравление на Львовщине: 18 человек оказались в больнице после празднования свадьбы

В Новояворовске в ресторане "Кривое озеро" отравились 18 человек. Учитывая количество гостей, количество пострадавших постоянно возрастает.

Первые пациенты начали обращаться в больницу после обеда 5 ноября. Сейчас готовится решение о временном закрытии ресторана, сообщает Zaxid.net.

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Вполне вероятно, что количество больных пациентов может возрасти, ведь гости обращаются в больницу в течение трех последних дней: 5, 6 и 7 ноября.

Свадьба проходила 3 ноября в одном из ресторанов отеля "Кривое озеро" - "Asparagus". На праздновании присутствовали более 130 гостей.

По словам пострадавших, они употребляли жареную и красную рыбу, фаршированные шампиньоны и мясные слойки.

Во время проверки в ресторане выявили ряд недостатков: ни в одном цехе нет умывальников, а обработка мяса, рыбы и овощей проводится в одном помещении. Также руководство не продемонстрировало все документы на использованную продукцию.

... Не предоставили результаты производственного контроля. Руководство ресторана допустило к реализации продукцию, которую готовили за пределами ресторана. На свадьбе были организованы два стола, так называемый казацкий и фуршетный, на котором продукция, приготовленная за пределами ресторана,

– рассказывает заместитель начальника управления Госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Елена Улашин.

Кондитерские изделия и свадебный торт также готовились не на территории ресторана. Выясняют, кто накрывал казацкий и фуршетный столы и готовил дополнительные блюда.

Против владельцев заведения открыли уголовное производство, им грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до трех лет.

Смотрите видео: что известно о состоянии пострадавших

Что делать при отравлении / инфографика 24 канала

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