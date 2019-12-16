Массовое отравление в ресторане на Львовщине: 10 человек госпитализированы

38 Читати новину українською
Отравление во Львовской области / Unsplash

Во Львовской области после празднования дня рождения отравились 10 из 13 человек, их госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Причины отравления пока неизвестны.

Празднование дня рождения проходило 8 декабря в Бориславском ресторане "Rat", сейчас готовится решение о закрытии учреждения, сообщает Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

К теме: На Черниговщине отравились трое мальчиков: один умер

11 и 12 декабря пациенты стали обращаться в больницу с жалобами на слабость, рвоту, понос и температуру 38-39 °C.

Пострадавшие рассказали, что употребляли шарики из сала, мяса и чеснока, тушеную рыбу с овощами, красную и белую рыбу, красную икру, красный борщ. Также из праздничного меню они ели красный борщ с пирожками с мясом, шашлык, домашнюю колбасу, жареные колбаски, пиццу, салат "Цезарь", свинные ребра с картофелем, салат с фасолью, болгарским перцем и сухарями, заправленный маслом, и в придачу торт, приготовленный в домашних условиях.

Отруєння у Бориславі на Львівщині
Cafe Rat в городе Борислав на Львовщине / objor.com

Как пишет ZAXID. NET, эксперты отобрали 16 проб пищевых продуктов и сырья из ресторана, взяли воду на анализ, сделали 30 смывов и обследовали шесть работников заведения

На дне рождении было 13 взрослых и 10 детей. В больницу сейчас попали только взрослые. Из детей никто не пострадал, поскольку со слов поваров, для них было заказано отдельное меню и блюда готовили отдельно. Сейчас готовится решение о временном закрытии ресторана,
– рассказала заместитель начальника управления Госнадзора за соблюдением санитарного законодательства, сообщила Елена Улашина.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Главные новости 15 декабря: потери на Донбассе, гибель сына Героя Небесной сотни и бунт Филарета
сегодня
1534
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Новости Львова Здоровье Здоровая жизнь Отравление
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
12 декабря 16:47 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 4452
6 декабря 20:43 Как понять, что вам назначили гомеопатию
Олександр Бевза 412
4 декабря 18:58 "Интерактивная тетрадь для психов": что не так с книгой Фреймут
Анастасія Кушпіт 596
4 декабря 16:57 Химическая кастрация: что это, как действует и к кому применяют
Олександр Бевза 10222
4 декабря 14:30 Медреформа в Украине: ТОП-5 достижений системы eHealth
Олександр Бевза 497
Новости
Больше новостей
Залиште відгук