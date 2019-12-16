Массовое отравление в ресторане на Львовщине: 10 человек госпитализированы

Во Львовской области после празднования дня рождения отравились 10 из 13 человек, их госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Причины отравления пока неизвестны.

Празднование дня рождения проходило 8 декабря в Бориславском ресторане "Rat", сейчас готовится решение о закрытии учреждения, сообщает Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

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11 и 12 декабря пациенты стали обращаться в больницу с жалобами на слабость, рвоту, понос и температуру 38-39 °C.

Пострадавшие рассказали, что употребляли шарики из сала, мяса и чеснока, тушеную рыбу с овощами, красную и белую рыбу, красную икру, красный борщ. Также из праздничного меню они ели красный борщ с пирожками с мясом, шашлык, домашнюю колбасу, жареные колбаски, пиццу, салат "Цезарь", свинные ребра с картофелем, салат с фасолью, болгарским перцем и сухарями, заправленный маслом, и в придачу торт, приготовленный в домашних условиях.



Cafe Rat в городе Борислав на Львовщине / objor.com

Как пишет ZAXID. NET, эксперты отобрали 16 проб пищевых продуктов и сырья из ресторана, взяли воду на анализ, сделали 30 смывов и обследовали шесть работников заведения

На дне рождении было 13 взрослых и 10 детей. В больницу сейчас попали только взрослые. Из детей никто не пострадал, поскольку со слов поваров, для них было заказано отдельное меню и блюда готовили отдельно. Сейчас готовится решение о временном закрытии ресторана,

– рассказала заместитель начальника управления Госнадзора за соблюдением санитарного законодательства, сообщила Елена Улашина.

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