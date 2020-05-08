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Массовое тестирование даст только ложное ощущение безопасности, – Ляшко

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В Украине не будут проводить массовое тестирование на коронавирус
В Украине не будут проводить массовое тестирование на коронавирус / 5.ua

Проведение массового тестирования не даст необходимых результатов, ни одна экономика не выдержит тестирование всего населения каждый день.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина".

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По его словам, Минздрав сейчас работает над новыми противоэпидемическими мерами, но не над массовым тестированием.

 

Виктор Ляшко
"Мы разрабатываем противоэпидемические мероприятия для работы бизнеса, школ, детсадов и т. д., которые и дальше будут внедряться. Но мы понимаем, что массовое тестирование бессимптомных больных ничего не покажет, а только даст ложное ощущение безопасности”.

По его словам, Минздрав планирует провести массовое вакцинирование против гриппа, чтобы исключить эту инфекцию.

Будем вести активную коммуникацию с людьми и рассматриваем возможность обеспечить вакцинами против гриппа работников жизненно важных сфер,
– добавил он.

ПЛР-тести в Україні інфографіка 24 канал
ПЦР-тесты в Украине / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Виктор Ляшко Новости Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение
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