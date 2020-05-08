Массовое тестирование даст только ложное ощущение безопасности, – Ляшко

Проведение массового тестирования не даст необходимых результатов, ни одна экономика не выдержит тестирование всего населения каждый день.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина".

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По его словам, Минздрав сейчас работает над новыми противоэпидемическими мерами, но не над массовым тестированием.

Виктор Ляшко "Мы разрабатываем противоэпидемические мероприятия для работы бизнеса, школ, детсадов и т. д., которые и дальше будут внедряться. Но мы понимаем, что массовое тестирование бессимптомных больных ничего не покажет, а только даст ложное ощущение безопасности”.

По его словам, Минздрав планирует провести массовое вакцинирование против гриппа, чтобы исключить эту инфекцию.

Будем вести активную коммуникацию с людьми и рассматриваем возможность обеспечить вакцинами против гриппа работников жизненно важных сфер,

– добавил он.



ПЦР-тесты в Украине / Инфографика 24 канала

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