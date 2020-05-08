Массовое тестирование даст только ложное ощущение безопасности, – Ляшко
Проведение массового тестирования не даст необходимых результатов, ни одна экономика не выдержит тестирование всего населения каждый день.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина".
Также на тему: Сколько дней ожидать результат ПЦР-тестирования на коронавирус в Украине
По его словам, Минздрав сейчас работает над новыми противоэпидемическими мерами, но не над массовым тестированием.
По его словам, Минздрав планирует провести массовое вакцинирование против гриппа, чтобы исключить эту инфекцию.
Будем вести активную коммуникацию с людьми и рассматриваем возможность обеспечить вакцинами против гриппа работников жизненно важных сфер,
– добавил он.
ПЦР-тесты в Украине / Инфографика 24 канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.