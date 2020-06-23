Из Харьковского областного диспансера, который перепрофилировали для больных COVID-19, часть медперсонала уволилась – с больными согласились работать только 16 медиков. Директор медучреждения объяснила причину увольнений.

В Харьковском диспансере радиационной защиты, который с 22 июня начал принимать на лечение больных коронавирусом, не хватает врачей, а также младшего и среднего медперсонала. Об этом сообщила директор медучреждения Ирина Пирогова, пишет Интерфакс-Украина.

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Может массовый психоз, не знаю. Врачи боятся заболеть, хотя средства защиты есть,

– рассказала она.

По словам директора, сначала планировалось, что около 70 людей будут работать с инфицированными коронавирусом, но по мере того, как наступал момент, что повезут больных, отказались человек 40, а потом еще 15.

Нам нужно еще хотя бы 5 анестезиологов, хотя бы 5 терапевтов и где-то по 20 – 25 среднего и младшего персонала, для того, чтобы настроить нормальный режим работы, чтобы люди не падали с ног и чтобы они не ушли так же от напряжения,

– заявила она.

По словам Ирины Пироговой, часть персонала подала заявления на увольнение именно после того, как стало известно, что диспансер перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Согласились работать с такими пациентами всего 15 – 16 медиков.

К сожалению, отказалось очень много врачей. Сначала согласились работать около 70 человек. А на сегодня, получается, людей 15 – 16,

– отметила Пирогова.

Известно также, что за сутки в диспансер поступило 12 больных с COVID-19 (из них 1 человек находится в реанимации).

В пресс-службе Харьковской облгосадминистрации отметили, что департамент здравоохранения знает о дефиците кадров в диспансере и будет решать вопрос о привлечении медиков из других учреждений.