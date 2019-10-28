Мастоцитоз: почему возникает и как лечить

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Мастоцитоз: что это
Мастоцитоз: что это / unsplash.com

Мастоцитоз – целая группа заболеваний, при которых большие клетки (мастоциты, клетки иммунной системы) скапливаются, "группируются" в коже и/или внутренних органах.

В дерматологии, особенно в детской, есть много страшных болезней, которые на самом деле не такие страшные, рассказала дерматолог Анна Трушина.

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Солитарная мастоцитома – одна из форм кожного мастоцитоза, при которой крупные клетки формируют "узелок" внутри кожи.

Почему возникает мастоцитоз

Толстые клетки в норме ответственны за различные иммунные процессы в организме, участвуют в развитии воспаления, аллергических реакциях и др. Внутри клеток содержатся гранулы с активными веществами, которые запускают эти процессы, в частности, известный всем гистамин.

Процесс высвобождения этих веществ (медиаторов воспаления) из гранул – дегрануляции крупных клеток – проявляется, в случае солитарной мастоцитомы, в виде отечности, покраснения, зуда в области мастоцитомы, иногда образования мелких пузырьков или одного пузыря.

Мастоцитоз не потребує лікування
Мастоцитоз не требует лечения

Их может вызвать: физическое воздействие (трение, давление, травма), изменение температуры (например, при купании в горячей воде), инфекционные заболевания, аллергические реакции, прием лекарственных средств. Как правило, мастоцитома возникает в первые месяцы жизни, но может впервые появиться и у взрослого человека.

Лечение мастоцитоза

Солитарная мастоцитома – доброкачественное состояние, которое не влияет на здоровье ребенка в целом и не требует активного лечения; как правило, проходит само с возрастом (полный регресс, обычно, происходит до подросткового возраста).

Родителям маленьких пациентов нужно помнить, что может приводить к "обострению", и стараться избегать провоцирующих факторов. Симптоматично могут использоваться антигистаминные препараты, наружные глюкокортикоиды. В редких случаях показано хирургическое удаление патологического очага.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Дерматология Дети
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