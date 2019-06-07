Мастопатия – новообразования в груди: причины возникновения и как лечить
Фиброзно-кистозные изменения сейчас предлагают рассматривать не как заболевание, а как состояние молочных желез.
Они чрезвычайно распространены среди женщин репродуктивного возраста и обычно возникают после наступления менопаузы, рассказала гинеколог Евгения Бондарь.
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Почему возникает мастопатия?
Почему у некоторых женщин возникает неадекватная реакция тканей молочной железы на колебания гормонов во время менструального цикла – неясно до сих пор.
Обычно мастопатия появляется после менопаузы
Как диагностировать мастопатию?
При ручном обследовании груди доброкачественные фиброзно-кистозные изменения могут ощущаться как:
- плотные или эластичные образования с ровными гладкими краями;
- подвижные;
- болезненные;
- могут быть выделения из сосков.
Часто женщину ничего не беспокоит, фиброз и кисты становятся случайной находкой на УЗИ и маммографии.
Мастопатия и рак
Фиброзно-кистозная мастопатия сама по себе является доброкачественным процессом и не увеличивает риск рака молочных желез. Но из-за изменения структуры, повышающей маммографическую плотность, может затруднить диагностику злокачественных новообразований.
Что делать?
Рекомендуется:
- ношение удобного белья;
- применение теплых или холодных компрессов;
- прием обезболивающих;
- иногда, если кисты объемные, нужно откачать содержимое для облегчения давления на окружающие ткани;
- прием комбинированных оральных контрацептивов также может благоприятно влиять на устранение симптомов путем нивелирования гормональных колебаний;
- применение менопаузной гормональной терапии наоборот может способствовать сохранению симптомов мастопатии;
- иногда облегчение приносит исключение из рациона кофеина, жирных продуктов и ограничение соли.
Вылечить фиброзно-кистозную мастопатию полностью невозможно.
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