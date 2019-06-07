Мастопатия – новообразования в груди: причины возникновения и как лечить

Фиброзно-кистозные изменения сейчас предлагают рассматривать не как заболевание, а как состояние молочных желез.

Они чрезвычайно распространены среди женщин репродуктивного возраста и обычно возникают после наступления менопаузы, рассказала гинеколог Евгения Бондарь.

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Почему возникает мастопатия?

Почему у некоторых женщин возникает неадекватная реакция тканей молочной железы на колебания гормонов во время менструального цикла – неясно до сих пор.



Обычно мастопатия появляется после менопаузы

Как диагностировать мастопатию?

При ручном обследовании груди доброкачественные фиброзно-кистозные изменения могут ощущаться как:

плотные или эластичные образования с ровными гладкими краями;

подвижные;

болезненные;

могут быть выделения из сосков.

Часто женщину ничего не беспокоит, фиброз и кисты становятся случайной находкой на УЗИ и маммографии.

Мастопатия и рак

Фиброзно-кистозная мастопатия сама по себе является доброкачественным процессом и не увеличивает риск рака молочных желез. Но из-за изменения структуры, повышающей маммографическую плотность, может затруднить диагностику злокачественных новообразований.

Что делать?

Рекомендуется:

ношение удобного белья; применение теплых или холодных компрессов; прием обезболивающих; иногда, если кисты объемные, нужно откачать содержимое для облегчения давления на окружающие ткани; прием комбинированных оральных контрацептивов также может благоприятно влиять на устранение симптомов путем нивелирования гормональных колебаний; применение менопаузной гормональной терапии наоборот может способствовать сохранению симптомов мастопатии; иногда облегчение приносит исключение из рациона кофеина, жирных продуктов и ограничение соли.

Вылечить фиброзно-кистозную мастопатию полностью невозможно.

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