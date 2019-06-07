Мастопатия – новообразования в груди: причины возникновения и как лечить

26 Читати новину українською
Мастопатия: симптомы, лечение и диагностика
Мастопатия: симптомы, лечение и диагностика / pixabay.com

Фиброзно-кистозные изменения сейчас предлагают рассматривать не как заболевание, а как состояние молочных желез.

Они чрезвычайно распространены среди женщин репродуктивного возраста и обычно возникают после наступления менопаузы, рассказала гинеколог Евгения Бондарь.

Читайте также: Замершая беременность: причины и как распознать

Почему возникает мастопатия?

Почему у некоторых женщин возникает неадекватная реакция тканей молочной железы на колебания гормонов во время менструального цикла – неясно до сих пор.

Зазвичай мастопатія з'являється після менопаузи
Обычно мастопатия появляется после менопаузы

Как диагностировать мастопатию?

При ручном обследовании груди доброкачественные фиброзно-кистозные изменения могут ощущаться как:

  • плотные или эластичные образования с ровными гладкими краями;
  • подвижные;
  • болезненные;
  • могут быть выделения из сосков.

Часто женщину ничего не беспокоит, фиброз и кисты становятся случайной находкой на УЗИ и маммографии.

Мастопатия и рак

Фиброзно-кистозная мастопатия сама по себе является доброкачественным процессом и не увеличивает риск рака молочных желез. Но из-за изменения структуры, повышающей маммографическую плотность, может затруднить диагностику злокачественных новообразований.

via GIPHY

Что делать?

Рекомендуется:

  1. ношение удобного белья;
  2. применение теплых или холодных компрессов;
  3. прием обезболивающих;
  4. иногда, если кисты объемные, нужно откачать содержимое для облегчения давления на окружающие ткани;
  5. прием комбинированных оральных контрацептивов также может благоприятно влиять на устранение симптомов путем нивелирования гормональных колебаний;
  6. применение менопаузной гормональной терапии наоборот может способствовать сохранению симптомов мастопатии;
  7. иногда облегчение приносит исключение из рациона кофеина, жирных продуктов и ограничение соли.

Вылечить фиброзно-кистозную мастопатию полностью невозможно.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Маникюр на выпускной 2019: стильные идеи с фото
сегодня
6032
Теги: Медицина Женское здоровье Лечение Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
Источник: Здоров'я 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Тест: склонны ли вы к повышению давления?
сегодня 15:30 Тест: склонны ли вы к повышению давления?
259
Где в мире легализована марихуана: инфографика
6 июня 12:00 Где в мире легализована марихуана: инфографика
Олена Булан 6923
Безопасный загар: как правильно выбрать солнцезащитный крем
4 июня 19:45 Безопасный загар: как правильно выбрать солнцезащитный крем
Юлія Девда 816
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
4 июня 15:45 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 27323
Тест: что вы знаете о сексе?
4 июня 08:45 Тест: что вы знаете о сексе?
Олександр Бевза 2730
Новости
Больше новостей
Залиште відгук