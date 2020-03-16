МАУ временно прекращает выполнение всех международных регулярных рейсов

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" прекращает выполнение регулярных рейсов по всей международной сети на период с 17 марта по 31 марта 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

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Отмечается, что пассажирам, которые планируют путешествие после 31-го марта, необходимо следить за изменениями в расписании и статусе рейсов на сайте авиакомпании, ведь срок карантина, установленный Правительством Украины, предварительно продлится до 3 апреля 2020 года.

Во вторник, 17 марта 2020 года, МАУ выполнит несколько международных рейсов, на которые будут приняты только граждане Украины или граждане других стран, имеющие право постоянного или временного проживания на территории Украины.

Рейсы МАУ 17 марта:

PS734 Дубай – Киев;

PS 398 Каир – Киев;

PS778 Тель-Авив – Киев;

PS612 Ереван – Киев;

PS518 Тбилиси – Киев;

PS716 Стамбул – Киев;

PS602 Баку – Киев;

PS242 Торонто – Киев;

PS232 Нью-Йорк – Киев;

PS272 Бангкок – Киев;

PS898 Кишинев – Киев.

В период с 17 по 31 марта МАУ будет выполнять собственные регулярные внутренние рейсы, чартерные рейсы за границу для возвращения украинских туристов домой, а также при необходимости санитарно-эвакуационные и технические рейсы.

Пассажиры отмененных рейсов будут проинформированы по электронной почте или смс-сообщением о возможности бесплатно переоформить билеты и перенести даты своего путешествия на период после 31 марта 2020 года.

Карантин в Украине: главное

По состоянию на 16 марта в Украине уже подтверждены 5 случаев заражения коронавирусом, один человек умер. Так, 4 случая зарегистрированы в Черновицкой и 1 в Житомирской областях. Еще 9 образцов биоматериала исследуют.

В Украине по всей территории объявили 12 марта карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.

Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.



Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

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