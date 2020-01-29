МАУ выполнит два рейса в Китай, чтобы эвакуировать украинцев

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" осуществит два рейса за украинскими гражданами в Китай в результате вспышки коронавируса в стране.

Рейсы выполнят 30 января и 3 февраля, сообщила пресс-служба авиакомпании для Интерфакс-Украина.

Читайте также: Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта

Туроператор Join UP! объявил о возвращении своих туристов с острова Хайнань.

Сейчас в Минздраве работают над тем, чтобы ввести на борту самолетов из Китая скрининговые анкеты для прямых рейсов. Вероятно, это будет касаться и косвенных рейсов.

Рекомендации для украинцев, которые запланировали путешествие в Китай или уже там находятся:

Актуально: Посольство Украины в Китае рассматривает возможность эвакуации наших граждан

Проявляйте повышенную бдительность, учитывайте риски и уточняйте актуальную ситуацию с эпидемией в определенном регионе;

Ешьте только правильно термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;

Избегайте контакта с животными, не посещайте рынки, где продают мясо,

Избегайте цирков, зоопарков, ферм и т.д.;

Не контактирует с людьми, которые имеют признаки респираторных заболеваний;

Тщательно мойте руки, особенно после посещения мест скопления людей и перед едой; пользуйтесь антисептическими средствами;

При симптомах, похожих на грипп или ОРВИ (неожиданное ухудшение состояния, повышение температуры тела, насморк, кашель и т.д.) минимизируйте контакты с другими людьми и безотлагательно обратитесь в больницу.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.