24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

МАУ выполнит два рейса в Китай, чтобы эвакуировать украинцев

63 Читати новину українською

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" осуществит два рейса за украинскими гражданами в Китай в результате вспышки коронавируса в стране.

Рейсы выполнят 30 января и 3 февраля, сообщила пресс-служба авиакомпании для Интерфакс-Украина.

Читайте также: Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта

Туроператор Join UP! объявил о возвращении своих туристов с острова Хайнань.

Сейчас в Минздраве работают над тем, чтобы ввести на борту самолетов из Китая скрининговые анкеты для прямых рейсов. Вероятно, это будет касаться и косвенных рейсов.

Рекомендации для украинцев, которые запланировали путешествие в Китай или уже там находятся:

Актуально: Посольство Украины в Китае рассматривает возможность эвакуации наших граждан

  • Проявляйте повышенную бдительность, учитывайте риски и уточняйте актуальную ситуацию с эпидемией в определенном регионе;
  • Ешьте только правильно термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;
  • Избегайте контакта с животными, не посещайте рынки, где продают мясо,
  • Избегайте цирков, зоопарков, ферм и т.д.;
  • Не контактирует с людьми, которые имеют признаки респираторных заболеваний;
  • Тщательно мойте руки, особенно после посещения мест скопления людей и перед едой; пользуйтесь антисептическими средствами;
  • При симптомах, похожих на грипп или ОРВИ (неожиданное ухудшение состояния, повышение температуры тела, насморк, кашель и т.д.) минимизируйте контакты с другими людьми и безотлагательно обратитесь в больницу.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Елена Зеркаль перешла в "Нафтогаз": биография дипломата
сегодня
12020
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровая жизнь Здоровье Коронавирус 2020 МАУ Китай Новости Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
27 января 10:23 Как живет украинский студент в эпицентре вспышки коронавируса и что делает посольство: эксклюзив
Анастасія Кушпіт 5127
24 января 18:54 Как китайцы реагируют на смертельный коронавирус: эксклюзивный комментарий
Богдан Мірошниченко 3139
21 января 18:42 Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая
Анастасія Кушпіт 4027
21 января 15:30 Птичий грипп у людей: симптомы и пути заражения
Анастасія Манюхіна 2035
21 января 10:51 Польза и значение объятий для человека: объяснение психолога
Юлія Девда 1706
Новости
Больше новостей
Залиште відгук