МАУ выполнит два рейса в Китай, чтобы эвакуировать украинцев
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" осуществит два рейса за украинскими гражданами в Китай в результате вспышки коронавируса в стране.
Рейсы выполнят 30 января и 3 февраля, сообщила пресс-служба авиакомпании для Интерфакс-Украина.
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Сейчас в Минздраве работают над тем, чтобы ввести на борту самолетов из Китая скрининговые анкеты для прямых рейсов. Вероятно, это будет касаться и косвенных рейсов.
Рекомендации для украинцев, которые запланировали путешествие в Китай или уже там находятся:
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- Проявляйте повышенную бдительность, учитывайте риски и уточняйте актуальную ситуацию с эпидемией в определенном регионе;
- Ешьте только правильно термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;
- Избегайте контакта с животными, не посещайте рынки, где продают мясо,
- Избегайте цирков, зоопарков, ферм и т.д.;
- Не контактирует с людьми, которые имеют признаки респираторных заболеваний;
- Тщательно мойте руки, особенно после посещения мест скопления людей и перед едой; пользуйтесь антисептическими средствами;
- При симптомах, похожих на грипп или ОРВИ (неожиданное ухудшение состояния, повышение температуры тела, насморк, кашель и т.д.) минимизируйте контакты с другими людьми и безотлагательно обратитесь в больницу.
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