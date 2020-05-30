Украина готова ко второй волне эпидемии COVID-19 – уверены в правительстве, поэтому в случае ее возникновения медицинская система сможет справиться с большим количеством больных.

О готовности Украины ко второй волне коронавируса заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы Свобода слова Савика Шустера, пишет 24 канал.

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Медицинская система готова к довольно значительным объемам заболевших, хотя очень не хочется такого сценария,

– отметил премьер.

По словам главы правительства, власть постоянно улучшает состояние системы здравоохранения.

Премьер напомнил, что на этой неделе Кабмин более чем на 100 увеличил количество медучреждений первой очереди, которые в случае необходимости смогут принять больных. Кроме того, правительство будет придерживаться системы локальных карантинов.

Что такое локальные карантины

Введение карантина в тех местах, где возникают вспышки, чтобы локализовать и не дать распространениться на всю страну.

Будут блокироваться отдельные регионы, села, возможно, города, возможно, районы, целые области, несколько областей. Будем смотреть на параметры, на вспышки, количество зараженных,

– отметил Шмигаль.

В Украине по состоянию на 30 мая официально заявили о 23 тысячах 204 больных COVID-19. За прошедшие сутки заразились еще 393 человека. Среди областей продолжает лидировать Черновицкая область, в которой, к слову, нехватка койкомест, а медики не справляются с таким количеством больных.