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Медицинская контрабанда: на границе с Польшей задержали украинца с 10 тысячами масок

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На границе с Польшей правоохранители остановили автомобиль для дополнительной проверки. В багажном отделении автомобиля обнаружили партию из более 10 тысяч медицинских масок.

Украинец ехал в Польшу через пункт пропуска "Устилуг". Там его и задержали, сообщили в фейсбуке Госпогранслужбы.

Правоохранители решили дополнительно проверить автомобиль Volkswagen.

В двойном днище багажника иномарки обнаружили 10 тысяч 653 штуки одноразовых медицинских масок,
– говорится в сообщении.


На границе с Польшей задержали украинца с 10 тысячами масок / Фото Госпогранслужбы

Приблизительная стоимость масок – почти 365 тысяч гривен. Обнаруженный товар и автомобиль у украинца изъяли.


Медицинские маски обнаружили в багажном отделении автомобиля / Фото Госпогранслужбы

К слову, после распространения коронавируса во многих странах появился дефицит медицинских масок.

Обратите внимание! Недавно на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда обнаружили более 3,5 тысячи медицинских масок. Их незаконно пытались доставить в Румынию.

Основное о коронавирусе

  • По состоянию на 11 марта количество тех, кто заболел коронавирусом, составляет более 119 тысяч человек. Умерли – 4 тысячи 284, выздоровели – 65 тысяч 766. Самая сложная ситуация среди европейских стран в Италии. Там заболели 10 тысяч человек умер 631 человек.
  • В Украине зафиксировали один случай заражения коронавирусом. Заболел мужчина, который путешествовал по Европе. Пока еще 5 человек находятся в больнице с подозрением на коронавирус.
  • Вакцины от коронавируса или лекарств еще не существует. Однако в Китае и США работают над ее разработкой.

коронавірус міфи та правда


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Наталия Пристанская
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Украины Госпогранслужба Новости Польши Контрабанда Новости Здоровье Здоровье
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