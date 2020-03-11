Медицинская контрабанда: на границе с Польшей задержали украинца с 10 тысячами масок
На границе с Польшей правоохранители остановили автомобиль для дополнительной проверки. В багажном отделении автомобиля обнаружили партию из более 10 тысяч медицинских масок.
Украинец ехал в Польшу через пункт пропуска "Устилуг". Там его и задержали, сообщили в фейсбуке Госпогранслужбы.
Правоохранители решили дополнительно проверить автомобиль Volkswagen.
В двойном днище багажника иномарки обнаружили 10 тысяч 653 штуки одноразовых медицинских масок,
– говорится в сообщении.
На границе с Польшей задержали украинца с 10 тысячами масок / Фото Госпогранслужбы
Приблизительная стоимость масок – почти 365 тысяч гривен. Обнаруженный товар и автомобиль у украинца изъяли.
Медицинские маски обнаружили в багажном отделении автомобиля / Фото Госпогранслужбы
К слову, после распространения коронавируса во многих странах появился дефицит медицинских масок.
Обратите внимание! Недавно на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда обнаружили более 3,5 тысячи медицинских масок. Их незаконно пытались доставить в Румынию.
Основное о коронавирусе
- По состоянию на 11 марта количество тех, кто заболел коронавирусом, составляет более 119 тысяч человек. Умерли – 4 тысячи 284, выздоровели – 65 тысяч 766. Самая сложная ситуация среди европейских стран в Италии. Там заболели 10 тысяч человек умер 631 человек.
- В Украине зафиксировали один случай заражения коронавирусом. Заболел мужчина, который путешествовал по Европе. Пока еще 5 человек находятся в больнице с подозрением на коронавирус.
- Вакцины от коронавируса или лекарств еще не существует. Однако в Китае и США работают над ее разработкой.