Медицинская реформа: будет ли Минздрав закрывать больницы
В Минздраве рассказали предусматривает ли медицинская реформа закрытие больниц и увольнение врачей.
Об этом сообщила Татьяна Бойко – директор Департамента коммуникаций Национальной службы здоровья во время брифинга Минздраве.
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В системе здравоохранения есть Верховная Рада, есть Минздрав, НСЗУ, которая закупает мед услуги, также местные власти, ответственные за организацию медицинской помощи. Госпитальная и местная власть является владельцем медицинских учреждений, то есть решение относительно реорганизации, реструктуризации принимаются в каждом городе отдельно.
Больницы подаются на контракты. Есть 26 видов пакетов медицинских услуг, они могут подаваться на любое количество пакетов, которым отвечают, это зависит от мощности больницы, имеющегося персонала и оборудования.
Татьяна Бойко объяснила, почему решение реструктуризации больниц верное.
Поэтому, что происходит дальше – 13 человек выходит на митинг. Хирургическое отделение без анестезиолога – опасно. Это по факту эксперименты. Так не может быть, резюмировала Татьяна.
Поэтому, важно понимать – больницы не закрываются, они будут меняться в зависимости того, какие качественные услуги они смогут предоставлять. Как только они наймут анестезиолога, или докупят медицинское оборудование они могут обратиться к нам и получить лицензию в течение года.
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