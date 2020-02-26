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Медицинская реформа: будет ли Минздрав закрывать больницы

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В Минздраве рассказали предусматривает ли медицинская реформа закрытие больниц и увольнение врачей.

Об этом сообщила Татьяна Бойко – директор Департамента коммуникаций Национальной службы здоровья во время брифинга Минздраве.

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В системе здравоохранения есть Верховная Рада, есть Минздрав, НСЗУ, которая закупает мед услуги, также местные власти, ответственные за организацию медицинской помощи. Госпитальная и местная власть является владельцем медицинских учреждений, то есть решение относительно реорганизации, реструктуризации принимаются в каждом городе отдельно.

Больницы подаются на контракты. Есть 26 видов пакетов медицинских услуг, они могут подаваться на любое количество пакетов, которым отвечают, это зависит от мощности больницы, имеющегося персонала и оборудования.

Татьяна Бойко объяснила, почему решение реструктуризации больниц верное.

 
Татьяна Бойко
"В Украине, в частности Ровенской области есть хирургическое отделение, которое проводит 9 операций в год, там опасно оперироваться, потому кадры не имеют достаточной квалификации. Следовательно, местная власть принимает решение реформировать больницу, перепрофилировать в терапевтическое отделение, чтобы оказать помощь людям и чтобы она была безопасной".

Поэтому, что происходит дальше – 13 человек выходит на митинг. Хирургическое отделение без анестезиолога – опасно. Это по факту эксперименты. Так не может быть, резюмировала Татьяна.

Поэтому, важно понимать – больницы не закрываются, они будут меняться в зависимости того, какие качественные услуги они смогут предоставлять. Как только они наймут анестезиолога, или докупят медицинское оборудование они могут обратиться к нам и получить лицензию в течение года.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Больница Медицинская реформа Медицина Новости Здоровье Лечение Здоровье
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