Медицинская реформа должна быть для людей, для медиков, – Шмыгаль

Будущий премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что медицинская реформа должна быть для людей и для медиков. Обнадеживающих слов относительно старта второго этапа медицинской реформы, будущий премьер не сказал.

Просьба прекратить внедрение медицинской реформы объявил Батенко Тарас – депутат группы "За будущее" во время заседания Верховной Рады.

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"Уважаемый Денис Анатольевич, мы верим, что у Вас все получится", – отметил Батенко и предложил остановить медицинскую реформу.

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"Мы поддерживаем Президента Владимира Зеленского, который только что с трибуны Верховной Рады сказал, что эту медицинскую реформу надо останавливать. Потому что она не актуальна, денег НСЗУ не хватит, чтобы профинансировать больницы. Просим вас волевым решением остановить 2 этап медицинской реформы", – сказал Батенко.

Врач “Спасибо за ваше предложение. Конечно, мы должны убедиться, чтобы результат медицинской реформы не привел к краху отрасли, и мы говорим сегодня о людях, поэтому реформа должна быть для людей, о людях, для медиков. Над этим будем работать с первого дня с новым руководителем министерства”.

Будем вести коммуникацию со специалистами совместно с профильным комитетом, будем настраиваться на совместную работу с Верховной радой, подытожил Денис Шмигаль – будущий премьер-министр Украины.

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