24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

Медицинская реформа должна быть для людей, для медиков, – Шмыгаль

- Читати новину українською

Будущий премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что медицинская реформа должна быть для людей и для медиков. Обнадеживающих слов относительно старта второго этапа медицинской реформы, будущий премьер не сказал.

Просьба прекратить внедрение медицинской реформы объявил Батенко Тарас – депутат группы "За будущее" во время заседания Верховной Рады.

Читайте также: Летит в стену, – Зеленский о медреформе

"Уважаемый Денис Анатольевич, мы верим, что у Вас все получится", – отметил Батенко и предложил остановить медицинскую реформу.

Не актуально

"Мы поддерживаем Президента Владимира Зеленского, который только что с трибуны Верховной Рады сказал, что эту медицинскую реформу надо останавливать. Потому что она не актуальна, денег НСЗУ не хватит, чтобы профинансировать больницы. Просим вас волевым решением остановить 2 этап медицинской реформы", – сказал Батенко.

 
Врач
“Спасибо за ваше предложение. Конечно, мы должны убедиться, чтобы результат медицинской реформы не привел к краху отрасли, и мы говорим сегодня о людях, поэтому реформа должна быть для людей, о людях, для медиков. Над этим будем работать с первого дня с новым руководителем министерства”.

Будем вести коммуникацию со специалистами совместно с профильным комитетом, будем настраиваться на совместную работу с Верховной радой, подытожил Денис Шмигаль – будущий премьер-министр Украины.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Тина Кароль откровенно рассказала, что думает о Сергее Притуле и Евгении Кошевом
сегодня
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Отставка правительства Гончарука Медицинская реформа Медицина Здоровье Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 17:11 Как правильно подобрать очки: советы офтальмолога
Юлія Девда
28 февраля 16:30 Секретарь СНБО посоветовал есть лук и чеснок против коронавируса: объясняем, почему это бред
Олександр Бевза
27 февраля 21:00 Тест: Что вы знаете о коронавирусе
Олександр Бевза
27 февраля 14:17 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
25 февраля 14:48 Арбидол и коронавирус: действительно ли советский препарат может вылечить Covid-19
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук