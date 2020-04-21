Медицинская реформа: мифы и правда от Супрун

С 1 апреля стартовал второй этап трансформации системы здравоохранения — заработала Программа медицинских гарантий. По программе НСЗУ оплачивает лечение пациентам на вторичном звене, следовательно каждый имеет право на бесплатную амбулаторно-поликлиническую, стационарную, экстренную, паллиативную медицинские помощи и реабилитацию.

Ульяна Супрун, которая и инициировала медицинскую реформу в Украине, объяснила правду и мифы, которые распространяют больше всего.

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Миф: С первого апреля все больницы закрываются.

Правда: Договоры с НСЗУ на предоставление медицинских услуг по Программе медицинских гарантий подписали 1 645 учреждений специализированной медицинской помощи. Это практически все районные, городские, областные больницы страны. В них пациенты не будут платить за помощь, которую покрывает Программа медицинских гарантий. Между тем медучреждения будут получать средства по договору с НСЗУ.

Среди приоритетных услуг – помощь при родах (400 медучреждений), в том числе помощь при сложных неонатальных случаях — 120 больниц, медицинская реабилитация, колоноскопия, цистоскопия, хирургические операции.

Миф: С 1 апреля вызов "скорой" платный.

Правда: Экстренная медицинская помощь приедет и окажет вам помощь безвозмездно, если вы позвоните на 103. Независимо от того, имеете ли вы заключенную декларацию с семейным врачом.

Миф: с 1 апреля НСЗУ увольняет врачей.

Правда: вопрос увольнения и увеличения зарплат – это вопрос, который решают в рамках каждого заведения в договорах между администрацией и медицинскими работниками.

На первичном звене те врачи, с которыми больше пациентов заключили декларации, получили возможность зарабатывать больше денег.

На уровне специализированной помощи пациент тоже будет выбирать больницу и врача, у которого хочет получить медицинскую помощь. И деньги от НСЗУ “пойдут” в больницу за ним. Поэтому медучреждения будут заинтересованы в привлечении квалифицированных специалистов и создании для них благоприятных условий работы.

НСЗУ выплачивает средства в соответствии с договором, а деньгами распоряжаются в конкретном медучреждении, в которое они поступили. Но это не означает, что в ситуации, когда главные врачи решают оставить все, как было, медики должны оставаться сам на сам со своими проблемами. Местная власть и гражданское общество должны следить за тем, что происходит в их больницах, и помогать, в случае необходимости.

Миф: С 1 апреля психиатрические больницы закрываются.

Правда: НСЗУ будет оплачивать стационарную психиатрическую помощь при расстройствах психики и поведения. И если оказание психиатрической помощи возможно только в условиях стационара, и если необходимо амбулаторное лечение.

НСЗУ финансирует сами медицинские услуги. Психиатрическая помощь находится на пересечении двух видов помощи — медицинской и социальной и требует комплексного решения и участия профильных министерств, местной власти, а также поддержки международных программ.

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