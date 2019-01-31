Какие медицинские услуги в Украине станут бесплатными: список

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Медицинская реформа в Украине
Медицинская реформа в Украине / Фото из открытых источников

В июле 2019 года стартует второй этап медреформы, касающийся диагностики. В частности, по направлению семейного врача пациент гарантированно получит более 50 медицинских услуг бесплатно. За остальные нужно будет заплатить.

"По направлению семейного врача, которого вы выбрали, сможете пойти в консультационный центр на диагностику, в лаборатории сдать анализы, и не платить за эти услуги", – пояснил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк.

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Какие услуги будут бесплатными?
• консультация узкопрофильных специалистов;
• 54 услуги, касающиеся обследования на распространенные болезни внутренних органов и наиболее распространенных видов онкологии;
• 12 анализов, не считая общего анализа крови, рентген и маммография;
• 6 ультразвуковых исследований;
• кардиограмма;
• несколько видов биопсии;
• удаление новообразований;
• эндоскопические исследования;
• операции одного дня.

Все расходы будет компенсировать государство. Однако за другие услуги нужно будет заплатить.

В каком случае нужно будет заплатить? Если пациент обращается без направления семейного врача. Даже в коммунальной поликлинике. Стоимость будет устанавливать медучреждение, предварительно согласовав ее с городскими властями.

Государственные больницы еще не посчитали, выгодна ли им эта реформа. Однако в частной лаборатории, которая тоже решила приобщиться к реформе, заявили, что им государственной компенсации недостаточно.

В Министерстве здравоохранения советуют украинцам заключить декларацию с семейным врачом до июля. Ведь бесплатно получить услуги можно будет только по направлению от терапевта или педиатра.

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Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новости Украины Здоровье Медицина Медицинская реформа Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 канал
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