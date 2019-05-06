Медицинские халаты могут быть смертельно опасными

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Медицинские халаты могут быть смертельно опасными
Медицинские халаты могут быть смертельно опасными / dukesmedicalapplications.com

Ученые из США провели исследование и установили, что медицинские халаты могут содержать большое количество опасных бактерий и возбудителей болезней.

Исследование пациентов в 10 академических больницах в Соединенных Штатах показало, что немного больше половины заботится о том, что их врачи носят, большинство из них предпочитает традиционный белый халат, пишет The New York Times.

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Ученые обнаружили, что более 50% врачебных халатов заражены бактериями, которые вызывают у людей сложно излечимые заболевания, такие как сепсис и пневмония.

Опасными для пациентов признали стетоскопы, телефоны и планшеты. На галстуках хирургов также содержались опасные бактерии и микроорганизмы.

Эксперимент показал, что практически 45% бактерий совпадают с одеждой или вещами врачей и бактериями, которые содержались в ранах пациента.

via GIPHY

Чтобы уменьшить присутствие определенных видов бактерий поможет ежедневная стирка формы. Половина врачей не стирают свои халаты.

Ученые советуют носить форму с коротким рукавом, ведь такая форма способствует уменьшению частоты передачи вирусного DNA – это вирус, который приводит к очень слабому иммунитету.

Для врачей будет легче удерживать руки и запястья в чистоте, чем когда у них длинный рукав.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Инфекция
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