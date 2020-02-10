Готовы ли украинские больницы до старта второго этапа медицинской реформы

С 1 апреля в Украине стартует программа медицинских гарантий. Какие услуги будут предоставлять украинцам бесплатно и готовы ли области к старту второго звена медицинской реформы.

О том, как Министерство здравоохранения Украины и Национальная служба здоровья Украины работают над своевременным запуском реформы сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

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Готовы ли украинские больницы

Для полноценного старта второго звена медицинской реформы до 31 января все области должны были обеспечить автономизацию и компьютеризацию медучреждений у себя в областях. Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарственными средствами, иметь врачей соответствующей квалификации и практики. Это должно быть сделано до 1 апреля.

Примечательно, если медицинское учреждение не будет соответствовать требованиям, то НСЗУ не будет заключать договор с таким заведением – значит больница не получит финансирования. В таком случае деньги на содержание медучреждения будет выделять местные власти.

Алексей Гончарук "На сегодня уже автономизировано 97% учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь. Наиболее проблемная область – Запорожская – автономизация составляет 85%. По состоянию на 5 февраля все ключевые учреждения областного подчинения не автономизированы. Пять областей выполнили план компьютеризации только на половину – Луганская (48%), Харьковская (55%), Киевская (55%), Сумская (56%), Запорожская (56%) ".

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НСЗУ может отказать медучреждения в финансировании / Фото: Unsplash

Что охватывает Программа медицинских гарантий

Все услуги по гарантированному медицинскому пакету будут полностью бесплатными для украинцев, они уже заплатили за медицинскую помощь из своих налогов.

В 2020 году внедряется гарантированный пакет медицинских услуг, он включает:

первичную помощь;

экстренную;

амбулаторно-поликлиническую – это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач;

стационарную;

паллиативную медицинскую помощь – обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом)

медицинскую реабилитацию;

медицинская помощь в связи с родами;

реимбурсация лекарственных средств ( "Доступные лекарства").

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