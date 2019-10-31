Медицинские услуги в онлайне: как к этому относятся врачи и облегчило ли жизнь пациентам

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Почти каждый львовянин имеет электронную медицинскую карту. Таких в городе уже более полумиллиона. Теперь записаться к врачу, посмотреть рецепты или историю болезни можно в режиме онлайн.

Электронный сервис Helsi.me львовская мэрия приняла в прошлом году. Он сильно экономит время и пациента, и врача. Сервис работает во всех заведениях первичной помощи Львова.

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Более 600 тысяч пациентов, которые заключили декларации, имеют электронные медицинские карты.

В системе можно записаться на прием и даже оставить отзыв о враче. Между тем медики на сервисе Helsi.me видят информацию о пациенте, выписывают "Доступные лекарства" онлайн и направляют больных к узким специалистам.

медична реформа
Электронный сервис Helsi.me

Конечно, нам очень удобно. Потому что это, во-первых, сокращает прием, во-вторых, уменьшает очереди под кабинетом врача. Пациенты планируют свое время, пациенты не пересекаются в очереди, что очень важно в эпидемиологическом плане,
– отметила заведующая амбулатории семейной медицины Нина Земенкова.

Сейчас врачи ведут двойной учет пациентов – бумажный и электронный. Поэтому записаться на прием можно как в больнице, так и в интернете. Такая ситуация будет, пока вся украинская первичка не перейдет в режим онлайн. Но данные о пациентах уже есть в электронном режиме.

Чем переболел, что было не так, какие есть аллергические реакции, вакцинирован ли в полном объеме – вся эта информация заносится в электронный формат, карточку и там сохраняется,
– отметил начальник управления здравоохранения Львова Владимир Зуб.

Кроме записи к врачу, в системе можно найти необходимые лекарства и пересмотреть их стоимость, забронировать в аптеке и даже оформить страховку.

Второй этап медицинской реформы должен начаться в 2020 году. Он предусматривает гарантированное бесплатное медобслуживание для пациентов на вторичном звене медицинской системы, то есть узкими специалистами. Важные изменения должны также состояться в больницах: ремонты, модернизация оборудования, компьютеризация. Изменения эти обязательные, иначе медучреждение не получит финансирования от Национальной службы здоровья.

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Автор: София Трощук
Теги: Новости Украины Новости Здоровье Лечение Здоровье Новости Львова Медицинская реформа
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