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Медицинскую реформу никто не отменяет и не переносит, – Радуцкий

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Михаил Радуцкий заявил, что медицинская реформа будет продолжена. Это следует из слов нового министра.

Об этом сообщил Михаил Радуцкий во время брифинга после комитета здоровья нации.

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Радуцкий отметил, что действующий министр Здравоохранения продолжит внедрение медицинской реформы.

 
Михаил Радуцкий
“Никто не сворачивает реформу, никто ее не переносит”.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Михаил Радуцкий Медицинская реформа Здоровье Лечение
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