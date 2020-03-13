Медицинскую реформу никто не отменяет и не переносит, – Радуцкий

Михаил Радуцкий заявил, что медицинская реформа будет продолжена. Это следует из слов нового министра.

Об этом сообщил Михаил Радуцкий во время брифинга после комитета здоровья нации. К теме: Емец о медреформе: если пациент или врач будет против – ее не будет Радуцкий отметил, что действующий министр Здравоохранения продолжит внедрение медицинской реформы. Михаил Радуцкий “Никто не сворачивает реформу, никто ее не переносит”. Новость дополняется