Медицинскую реформу никто не отменяет и не переносит, – Радуцкий
Михаил Радуцкий заявил, что медицинская реформа будет продолжена. Это следует из слов нового министра.
Об этом сообщил Михаил Радуцкий во время брифинга после комитета здоровья нации.
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Радуцкий отметил, что действующий министр Здравоохранения продолжит внедрение медицинской реформы.
Михаил Радуцкий
“Никто не сворачивает реформу, никто ее не переносит”.
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