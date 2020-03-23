Медик присоединился к акции "Подвези врача на работу": насколько это безопасно для здоровья

В Украине введен карантин в связи с угрозой распространения коронавируса. В больших городах приостановили работу метро и междугородние перевозки. Многие не могут добраться до работы, поэтому стоят в очередях по 3-4 часа. Это в тех городах, где еще позволяют, кроме медицинского персонала и полиции, еще кому-то пользоваться общественным транспортом. Поэтому украинцы нашли безопасную альтернативу.

В первый день карантина многие медики не могли добраться на работу, поэтому врач решил подать людям пример и самостоятельно довезти до больницы. Об этом работник "Охматдета" Сергей Петрик рассказал в прямом эфире 24 канала.

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Он пояснил, что в государстве сейчас критический момент – введение карантина и риск распространения коронавирусной инфекции. Поэтому украинцы должны объединиться для того, чтобы максимально минимизировать риски для пациентов и в целом для государства.

Да, это действительно может быть опасно, но речь идет о подвозе медицинских работников, которые знают, что такое коронавирус и как с ним бороться. И знают также правила, которые необходимо соблюдать, если есть подозрение,

– заявил Сергей Петрик.

"У нас все сотрудники больницы предупреждены. В случае насморка, температуры и ухудшение самочувствия – нужно оставаться дома", – добавил Петрик.

Врач сообщил, что останавливать работу медицинских учреждений нельзя. Они должны работать как единый слаженный механизм, поэтому такие меры являются необходимыми.

Что известно о коронавирусе в Украине

По состоянию на 23 марта в Украине зафиксировали 73 случая заражения коронавирусом. Из них трое – умерли, один человек выздоровел, еще 22 – находятся в тяжелом состоянии.

в Украине зафиксировали заражения коронавирусом. Из них трое – умерли, один человек выздоровел, еще 22 – находятся в тяжелом состоянии. С 12 марта 2020 года в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля.

С 16 марта Украина закрыла границы для иностранцев, а с 18 марта запретила железнодорожные, авиа-, автобусные междугородние пассажирские перевозки. В некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта.

На время карантина не работают все учебные, культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и т. д. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки.

Из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации ввели в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.



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