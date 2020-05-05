Медикам – рабство, пациентам – смерть, Зеленскому – рейтинг, – Супрун об отмене медреформы

Экс-глава Министерства здравоохранения и реформатор украинской медицины Ульяна Супрун раскритиковала инициативу Владимира Зеленского об изменении финансирования медицинских учреждений.

Об этом она написала у себя на странице в Facebook.

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Она отметила, что власть называет "улучшением реформы" трусливый шаг в прошлое, обман и пренебрежение всеми украинцами, в том числе медиками, которые заслуживают достойного и справедливого вознаграждения за свою работу.

Ульяна Супрун “Настоящая трансформация системы здравоохранения не может быть воплощена, когда власть стремится исключительно нравиться. Нельзя трансформировать уровень медицинской помощи в больницах и поликлиниках, когда ты смотришь на медиков как на электорат/потенциальный риск для местных выборов осенью”.

По ее словам, сейчас и Зеленский, и Радуцкий, и Степанов защищают только собственные политические интересы и статус-кво давно действующих в регионах медицинских элит и фармацевтической мафии.

Если считать голосом "бедных врачей" миллионера и укрывателя убийц Тодурова, то можно даже не почувствовать, как все вменяемые медики убегут. Если для противодействия пандемии привлекать "экспертизу" инфекциониста-расиста Голубовской, то можно за три месяца до сих пор не удосужиться тестировать людей на COVID-19 в достаточных масштабах и не обеспечить медиков элементарными средствами защиты,

– сказала Супрун.

Она подчеркнула, что украинцам пора взрослеть, выключать телевизор и понимать последствия собственных решений.

Ульяна Супрун “Медикам – уравниловку и рабство, пациентам – страх, страдания и смерть, Зеленскому и ко – зарубежные клиники и высокие рейтинги”.

5 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что они приняли решение об изменении финансирования, что по сути блокирует медицинскую реформу, которая предлагала, чтобы деньги шли за услуги, а не всем одинаково. Это бы позволило создать здоровую конкуренцию и эффективное использование бюджетных средств.

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