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Медикам нужно увеличить зарплату минимум на 50%, – Степанов

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Врачам хотят повысить зарплату до 50%
Врачам хотят повысить зарплату до 50% / Getty images

Министерство здравоохранения хочет до конца 2020 года увеличить заработную плату медицинским работникам. Повышение должно достигать минимум на 50%, поэтому Минздрав предложит правительству внести изменения в бюджет.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает 24 канал.

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Для того, чтобы повысить зарплаты 435 тысячам медиков в Украине, нужно дополнительно выделить 11 миллиардов гривен. Мы будем обращаться к правительству и потом в Верховную Раду относительно изменений в государственный бюджет. Наши медицинские работники уже в этом году должны получать существенное увеличение заработной платы – не менее, чем до 50%,
– сказал министр.

Глава Минздрава также добавил, что ведомство разработает справедливые тарифы, по которым будет осуществляться финансирование медицины в 2021 году.

"Новые тарифы будут основываться на рыночных заработных платах для работников отрасли и качественных стандартах медицинских услугах. Тарифы, которые по-настоящему будут покрывать лечение украинцев той или иной болезни. Это будет настоящее гарантирование оказания медицинской помощи нашим украинцам", – добавил Степанов.

В то же время председатель Совета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, что сейчас в Украине есть проблема недостаточного финансирования медицины, ведь Украина тратит на нее примерно 3% ВВП. Однако комитет будет просить правительство увеличить в 2021 году финансирование медотрасли до 6% ВВП.

Увеличение зарплат медикам: самое главное

  • В марте врачам и другим медработникам, которые работают с больными коронавирусом, дали надбавку в размере до 300%, но не от зарплаты, а от оклада. Поэтому и надбавка была не такая значимая, как обещали.
  • Однако уже в апреле врачи должны получить надбавку в размере до 300% уже ко всей зарплате (которая учитывает стаж). Соответственно она должна была бы быть больше, чем марте.
  • Впоследствии в Минздраве заявили, что планируют повысить зарплаты врачам стационаров и учреждений экстренной медицинской помощи, которые не работают с больными коронавирусом. Речь идет о вирусологах, лаборантах и всех врачах и медицинских работниках, которые не вошли в пакет COVID-19.
Автор: Наталья Боднар
Теги: Максим Степанов Новости Украины Здоровье Михаил Радуцкий Медицина Новости Здоровье Медицинская реформа Министерство здравоохранения Украины Бюджет 2020 Зарплата
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