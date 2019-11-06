Медикаментозный гепатит: какие лекарства вызывают, симптомы и лечение

Медикаментозный гепатит возникает в результате приема токсичных для печени препаратов. Это опасное состояние, которое требует серьезного лечения.

С начала приема препарата до того момента, когда разовьется хронический медикаментозный гепатит, может пройти как несколько дней, так и годы.

Читайте также: Названы симптомы, свидетельствующие о развитии рака печени

Кто в группе риска?

В зоне риска, прежде всего, люди с хроническими заболеваниями, которые требуют постоянного приема более трех препаратов. А употребление 5-6 лекарств одновременно значительно повышает вероятность токсического повреждения печени.

Еще один фактор развития лекарственного гепатита – бесконтрольный прием медикаментов.



Более 1000 препаратов могут быть опасными для печени

Риск медикаментозного гепатита повышается из-за:

повышенной чувствительности к любым лекарствам;

приема алкоголя;

дефицита белка в рационе;

наличия другого гепатита (вирусного, алкогольного, аутоиммунного);

беременности;

стресса.

Какие препараты могут привести к медикаментозному гепатиту?

По подсчетам исследователей, в настоящее время около 1000 препаратов могут его вызвать.

Наиболее часто токсическое воздействие на печень имеют:

Нестероидные противовоспалительные средства; Анаболические стероиды; Некоторые антибиотики (тетрациклин, пенициллины, макролиды); Гормональные контрацептивы; Сульфаниламиды; Противоэпилептические препараты; Противотуберкулезные препараты; Противогрибковые препараты; Диуретики (мочегонные); Препараты для лечения аритмии; Растительные лекарственные средства (травяные добавки, БАДы).

Это далеко не весь список препаратов, способных вызвать медикаментозный гепатит. Важно понимать, что повреждение печени может возникнуть при определенных условиях в результате приема любых лекарств.



Биохимический анализ крови может диагностировать гепатит

Особенно при одновременном употреблении сразу нескольких лекарственных средств.

Симптомы медикаментозного гепатита

Признаки медикаментозного гепатита достаточно выражены.

тошнота и рвота; снижение аппетита; ощущение горечи во рту; жар; боль и тяжесть в животе со стороны правого подреберья; желтушность и зуд кожи; потемнение мочи и осветление каловых масс; неприятная отрыжка.

Диагностика. Биохимический анализ крови на повышение ферментов печени – АСТ и АЛТ.

Лечение медикаментозного гепатита

В первую очередь врач определяет, какой препарат имел токсическое воздействие на печень, и отменяет его. Если же его необходимо принимать для устранения серьезной патологии, проводится замена на другой, более безопасный аналог.

При обнаружении острой формы токсического поражения печени назначается дезинтоксикационная терапия, длительный прием гепатопротекторов, плазмоферез. В тяжелых ситуациях может рекомендоваться гемодиализ.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.