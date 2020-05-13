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Медики являются наиболее уязвимыми к профессиональному выгоранию

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Медики являются наиболее уязвимыми к профессиональному выгоранию
Медики являются наиболее уязвимыми к профессиональному выгоранию / Getty Images

Медицинские работники являются одной из наиболее уязвимых групп относительно профессионального выгорания.

Об этом пишет пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

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Профессиональное выгорание возникает в результате хронического стресса на рабочем месте и характеризуется:

  • ощущением снижения энергии или истощением;
  • повышенным психическим дистанцированием от работы;
  • снижением профессиональной эффективности.

Согласно выводам CDC, медики являются одними из наиболее уязвимых к профвигорання.

Почему медработники страдают от профессионального выгорания:

Режим труда. Представителям медицинских профессий часто приходится работать посменно, вечером, круглосуточно, сверхурочно. Из-за напряженных условий труда возрастает вероятность самоубийств, в частности среди врачей.

Дефицит сна также распространен среди медицинских работников. В исследовании CDC говорится, что 52% представителей сектора здравоохранения, работающих в ночную смену, спят не более 6 часов в сутки.

"Нарушения сна и циркадных (суточных) ритмов повышают риск травм и метаболических расстройств, снижают защиту организма от инфекций, рака, сердечно-сосудистых заболеваний", – говорится в источнике.

Напряжение во время выполнения профессиональных обязанностей. Медработники чувствуют давление и напряжение во время работы в быстром темпе. Также медики часто контактируют с инфекционными и другими заболеваниями.

"Все эти факторы приводят к тому, что медицинская специальность является одной из наиболее уязвимых относительно профессионального выгорания" – отметили в центре.

 
Что такое профессиональное выгорание?

Это реакция организма и психологической сферы человека, которая возникает вследствие длительного воздействия стрессов средней интенсивности, обусловленные его профессиональной деятельностью.

Это психическое состояние, которое характеризуется возникновением ощущений эмоциональной опустошенности и усталости, вызванных профессиональной деятельностью человека, и сочетает в себе эмоциональную опустошенность, деперсонализацию и редукцию профессиональных достижений; разновидность и предпосылка профессиональной деформации личности.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Психология Здоровье Здоровая жизнь
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